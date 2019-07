Groen licht voor nieuwe bushaltes aan Brussel-Noord

De Lijn mag nieuwe bushaltes aanleggen naast het treinstation Brussel-Noord, zodat reizigers niet langer moeten in- en uitstappen onder het CCN-gebouw. Dat meldt de Vlaamse vervoermaatschappij.

Er waren maandenlang problemen rond de huidige haltes van De Lijn in Brussel-Noord, omdat migranten er overnachtten. De Lijn liet de halte zelfs een tijdje verplaatsen naar het Rogierplein. Ook het personeel was ontevreden over de haltes. De Lijn drong daarom aan op een oplossing.

Na overleg met de lokale autoriteiten staat het licht daarvoor nu op groen. De werken starten na de vakantie en zullen wellicht ongeveer drie maanden duren. Daarna zullen reizigers kunnen in- en uitstappen op twee perrons aan het Noordplein, naast het station. Die vervangen de acht huidige perrons die verspreid liggen onder en naast het CCN-gebouw.

‘Degelijke, efficiënte schuilhutjes’

‘We drongen al lang aan op een oplossing, maar de problematiek rond de transmigranten heeft ertoe bijgedragen dat we er meer vaart hebben achter gezet’, zegt woordvoerster van De Lijn Sonja Loos. ‘De huidige haltes zijn donkere, lang uitgerokken haltes. Je staat er bij momenten alleen, wat een onveiligheidsgevoel geeft. Nu brengen we alles samen, wat ook een stuk overzichtelijker is.’ Digitale borden zullen real time informatie geven over aankomende bussen.

De Lijn is van plan om bij de nieuwe halte ‘degelijke, efficiënte schuilhutjes te zetten’ om reizigers te beschermen tegen slecht weer. ‘Het zal er op heel drukke momenten misschien wel een beetje drummen zijn, maar erg lang moeten mensen daar niet staan. Er komen heel frequent bussen’, zegt Loos. Het aanbod van De Lijn in Brussel-Noord wijzigt niet, ook niet tijdens de werken.

Uiteindelijk hoopt De Lijn om samen met de MIVB een nieuw, modern bus- en tramstation te bouwen bij Brussel-Noord. Die plannen zijn echter nog niet concreet.