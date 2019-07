Democraten plannen resolutie tegen Trumps ‘xenofobe tweets’

De Democraten van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen een resolutie stemmen waarin de ‘xenofobe tweets’ van president Donald Trump van afgelopen weekend veroordeeld worden. Dat heeft Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, gezegd.

Zondag ontstond er ophef na enkele tweets van de president, die impliceerden dat vier progressieve Democratische Congresvrouwen met een andere huidskleur ‘terug [...] naar de plaatsen waar ze vandaan komen’ moeten. Zonder ze bij naam te noemen lijkt hij te verwijzen naar een groep vrouwen die zich sinds hun verkiezing in het congres duidelijk verzetten tegen de president: Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Presley, Rashida Tlaib en Ilhan Omar. Drie van hen zijn in de Verenigde Staten geboren.

‘Dit weekend ging de president nog onder zijn eigen lage normen door schandelijke taal te gebruiken over leden van het Congres’, zei Pelosi in een verklaring, terwijl ze haar Republikeinse collega’s vroeg de Democraten te steunen in het veroordelen van de tweets.

Misplaatst

De gematigde senator Susan Collins uit de Amerikaanse staat Maine was maandag de eerste bekende Republikein die zich openlijk verzette tegen Trumps tweet. ‘De tweet van de president waarin hij zei dat de verkozenen van het Congres moeten terugkeren naar waar ze vandaan komen was totaal misplaatst en moet worden ingetrokken’, zei ze in een verklaring.

Trump verdedigde zijn tweets toen hij er in het Witte Huis naar gevraagd werd. Hij zei dat het Congresleden zijn die Amerika haten. ‘Als ze niet gelukkig zijn kunnen ze vertrekken, en weet je wat? Ik ben er zeker van dat er veel mensen zullen zijn die hen niet zullen missen.’

Haat

In de Amerikaanse media werd geschokt gereageerd. New York Times wijst erop dat Trump het racistische vuur weer aanwakkert. ‘Geen enkele recente president is er zo in geslaagd om in te spelen op de haat van blanke Amerikanen’, klinkt het in een analyse.

Ook CNN stelt onomwonden vast dat het om racistische opmerkingen gaat. ‘De president gebruikt racistische taal om onterecht te suggereren dat de progressieve democrates geen Amerikaanse burgers zijn’. Volgens de zender is de ‘meest openlijk racistische’ opmerking van Trump echter niet verrassend meer.