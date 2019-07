‘Kwart Ryanair-luchthavens krijgt subsidies’

Een Ryanair-luchthaven op de vier wordt overeind gehouden met belastinggeld. ‘En dat terwijl overheden hun uitstoot willen beperken.’

Europese luchthavens waar Ryanair actief is, ontvangen in een geval op de vier overheidssubsidies. Tot die conclusie komt Transport & Environment, een Europese ngo die ijvert voor een milieuvriendelijke transportsector. T&E analyseerde alle 214 Europese luchthavens waar Ryanair actief is, en ging na of er documentatie voorhanden is die wijst op staatssteun. Dat bleek het geval te zijn bij 35 luchthavens, zo’n 16 procent van Ryanairs totaal. Maar omdat over lucht­havensubsidies vaak weinig transparant wordt gecommuniceerd, keek de ngo ook naar de passagiersaantallen. Heel wat instanties, zoals de Franse luchtvaart­autoriteit DGAC en luchthavenkoepel ACI, stellen dat luchthavens met weinig passagiers maar moeilijk rendabel kunnen zijn. Hun voortbestaan wordt, meent T&E, dus verzekerd met belastinggeld. Ryanair doet zeventien luchthavens aan met minder dan 500.000 passagiers per jaar. In totaal ontvangt een Ryanair-luchthaven op de vier subsidies.

Volgens de organisatie is dat nog een onderschatting, omdat grotere luchthavens vaak ook gesubsidieerd worden. Zoals de luchthaven van Charleroi, die niet in het onderzoek werd opgenomen. Die verwelkomde vorig jaar 8 miljoen passagiers en boekte 104 miljoen euro omzet. Maar de resultatenrekening maakt ook gewag van ten minste 27 miljoen euro aan ‘exploitatiesubsidies uit publieke middelen’. Toch draaide de luchthaven vorig jaar 242.000 euro verlies. In 2017 was er wel een miljoen euro winst, maar toen bedroegen de subsidies 32,2 miljoen euro. Zo lijken de subsidies de luchthaven kunstmatig boven water te houden.

Klimaatimpact

‘Overheden moeten stoppen met die subsidies’, zegt Owen Bannon van T&E. ‘Ze proberen hun uitstoot in te dammen, maar pompen tegelijk miljoenen in verlieslatende luchthavens. Dat is compleet tegenstrijdig.’ Hij verwijst naar de groei van de uitstoot van de Europese luchtvaart met 4 procent vorig jaar, met Ryanair als grootste boosdoener. ‘De belastingbetaler subsidieert de luchtvaartmaatschappij met de hoogste uitstoot in de EU.’

De lobbygroep komt niet toevallig met dit rapport aanzetten. Europa is namelijk gestart met de herziening van de richtlijnen voor staatssteun aan luchthavens. Die werden oorspronkelijk in 2014 vastgelegd.