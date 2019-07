Vrouw zwaargewond na ongeval met kusttram

Bij een ongeval met de kusttram in Westende is maandagavond een vrouw zwaargewond geraakt. De bestuurster van de auto wou de straat dwarsen en had de tram niet gezien. Vier inzittenden van hetzelfde voertuig liepen lichte verwondingen op.

Het ongeval gebeurde rond 18 uur op de Paul Grossettilaan in Westende. Een wagen wilde ter hoogte van de Henri Jasparlaan de sporen oversteken, maar de bestuurder had de tram richting De Panne blijkbaar niet opgemerkt.

Bij de crash liep een vrouw ernstige verwondingen op, al verkeert ze niet in levensgevaar. Het slachtoffer werd door de brandweer uit haar voertuig bevrijd. De vier andere leden van het gezin raakten lichtgewond.

Het tramverkeer was door het ongeval een hele tijd onderbroken. De Lijn zette daarom tussen de haltes Westende Bad en Nieuwpoort Zonnebloem in beide richtingen pendelbussen in. Rond 19.20 uur kon het tramverkeer opnieuw op gang komen.