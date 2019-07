Burgemeester beslist shishabar waar granaat ontplofte te sluiten

De gemeente Willebroek neemt bestuurlijke maatregelen na de granaataanval op een shishabar maandagochtend.

De extra bestuurlijke maatregelen werden vastgelegd tijdens een vergadering van de multidisciplinaire veiligheidscel van de gemeente. Er werd beslist dat er bijkomend geïnvesteerd zal worden in cameratoezicht. In samenspraak met de politiecommissaris werd ook beslist dat er meer en strenger gecontroleerd zal worden door de politie.

Burgemeester Eddy Bevers besliste ook de shishabar te sluiten. ‘Dit wegens hoogdringendheid’, reageert hij. ‘Het is een beslissing voor de veiligheid van de uitbater, de klanten en de omwonenden.’

Of het incident gelinkt is aan het drugsmilieu, is volgens de burgemeester aan het parket en de onderzoeksrechter om uit te wijzen. ‘Maar een granaat gooien is geen kleine daad.’

Ondermijnende criminaliteit komt volgens Bevers in meer en meer gemeenten voor. ‘Daarom roep ik andere burgemeesters op om meer samen te werken rond het probleem. We moeten samen naar de hogere overheden stappen om meer middelen te vragen voor lokale besturen die geconfronteerd worden met dit probleem.’