PVDA dient klacht in tegen Van Dijck

De uiterst linkse partij PVDA dient in het Vlaams Parlement een klacht in tegen de opgestapte Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA). ‘We hopen dat Van Dijck beslist de deontologische commissie niet achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.’

‘Dit is heel erg evident’, zegt de Antwerpse PVDA’er Jos D’Haese over de klacht in het Vlaams Parlement. ‘Iemand moest het doen - en binnen de dertig dagen.’

Kris Van Dijck wordt aangeklaagd omdat hij een escortdame zou geholpen hebben om een – al dan niet – onterechte uitkering te krijgen. ‘Hij stuurde volgens P-magazine een mail naar minister van Werk Kris Peeters waarin hij probeerde om de procedure te versnellen’, zegt D’Haese. ‘In de deontologische code staat expliciet dat die handeling verboden is. Als het overmatig traag gat, mag informatie opgevraagd worden. Zelfs dan mag niet gevraagd worden om sneller in actie te schieten.’

De klacht wordt in de plenaire vergadering besproken. De eerstvolgende zitting vindt normaal plaats op 23 september. Het parlement moet dan beslissen of er een deontologische commissie wordt opgericht. ‘PVDA zetelt zelf niet in die commissie, maar aangezien ik een klacht heb ingediend, zal ik op de hoogte gehouden worden.’ Volgens D’Haese kan Van Dijck er zelf voor kiezen om de commissie niet achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. ‘Hij heeft al aangegeven dat hij er open over wil communiceren.’