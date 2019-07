Brusselaars met zonnepanelen op hun dak worden al vanaf begin volgend geconfronteerd met de afschaffing van de terugdraaiende teller. Dat heeft de Brusselse regulator Brugel beslist.

Het komt er in de praktijk op neer dat voor eigenaars van een kleine installatie de compensatie wegvalt voor de netkosten. Volgens de Franstalige zakenkrant L’Echo komt dat neer op een verhoging van de stroomfactuur met zo’n 150 euro voor circa 4.000 Brusselse huishoudens. De afschaffing komt niet uit de lucht gevallen. De Brusselse energieregulator Brugel besloot in 2018 om de afschaffing twee jaar uit te stellen.

Ook in Vlaanderen zit deze afschaffing er ook aan te komen. De Vreg -de Vlaamse energieregulator- is van plan om vanaf eind 2020 een punt te zetten achter de regeling waarbij de terugdraaiende teller ook geldt voor de netkosten. De Vreg is overigens naar het Grondwettelijk Hof gestapt om de beslissing van de Vlaamse overheid aan te vechten waarbij zonnepanelenbezitter ervoor kunnen kiezen om 15 jaar te genieten van de terugdraaiende teller.

In Brussel is het overigens een pak makkelijker om de compensatie voor de netkosten af te schaffen. Wie in het Brussels gewest zonnepanelen op zijn dak legt wordt immers verplicht om een meter te installeren die het stroomverbruik in huis en de elektriciteitsproductie apart registreert, legt Brugel-woordvoerster Adeline Moerenhout uit. In Vlaanderen is dat niet zo. Waardoor er geen zicht is op het effectieve elektriciteitsverbruik.

De reden waar Brugel de terugdraaiende teller voor de netkosten schrapt is om een einde te maken aan een bestaande discriminatie. Waarbij klassieke energieverbruikers op het vlak van de kosten van het distributienet gediscrimineerd werden tegenover de zogenaamde prosumers. Aangezien die laatsten enkel netkosten betalen op de nettohoeveelheid afgenomen energie. In Vlaanderen werd om dezelfde reden een prosumertarief ingevoerd, waarbij de eigenaar van zonnepanelen een vast bedrag per jaar betaalt voor het injecteren van energie op het distributienet.