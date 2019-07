Tekencomplot in Amerika: stier gedood door meer dan 1.000 teken

De Oost-Aziatische langhoornteek is in Amerika in opmars. De snelle verspreiding van de teek wekt onrust. Vorige week nog werd een stier gedood door meer dan 1.000 teken en één man werd vorige maand gebeten. ‘In Europa komen de teken gelukkig nog niet voor.’

Hoe deze teek in Amerika is terechtgekomen, is nog niet achterhaald. In 2016 kwam de parasiet al eens in de media toen er een schaap stierf aan de gevolgen van honderden tekenbeten. En nu is er dus een stier gedood in North Carolina. Op het karkas van het dier vonden onderzoekers meer dan 1.000 teken. De eigenaar van de stier verloor het afgelopen jaar bovendien ook al vier koeien door de teken.

Intussen is er ook een melding van een tekenbeet bij een mens: een 66-jarige man uit de staat New York was in zijn tuin bezig toen hij gebeten werd. Hij ontdekte de teek op zijn been en ging naar een Lyme Disease Diagnostic Centre, omdat hij dacht besmet te zijn met de ziekte van Lyme. De teek bleek gelukkig geen ziektekiemen te bezitten.

Maar toen onderzoekers zijn voortuin en een nabijgelegen park inspecteerden, bleek het er vol te zitten met de tekensoort. De teken zaten in kort gras en in de zon, terwijl andere soorten liever in de schaduw in bosachtig gebied verblijven.

SFTS-syndroom

De Oost-Aziatische langhoornteek is ongeveer drie millimeter groot en nauwelijks zichtbaar met het blote oog, maar kan vier keer zo groot worden nadat ze bloed heeft gezogen. Dat doet de parasiet over een periode van negentien dagen, wat anders is dan bij de gewone teken, die zich maximaal een week vastzetten in hun prooi. Langhoornteken werken vooral in groep en vallen hun slachtoffer dus samen aan, wat de stier in North Carolina aan den lijve ondervonden heeft.

Net zoals andere teken verspreidt de langhoornteek ook ziektes. In Amerika is er nog geen sprake van besmette exemplaren, maar in onder andere China en Japan, waar het beestje vandaan komt, zijn wel al gevallen van besmetting voorgekomen. De teken kunnen onder andere besmet zijn met de Japanse gevlekte koorts of het SFTS-syndroom.

Dat laatste staat voor Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome en is een dodelijke ziekte, waarvan koorts, overgeven, diarree symptomen zijn. De ziekte kan lijden tot een tekort aan witte bloedcellen en het uitvallen van organen.

Onbevlekte ontvangenis

De tekenpopulatie verspreidt zich razendsnel en is sinds 2017 al in tien Amerikaanse staten ontdekt. ‘Teken die bij ons bekend zijn, verspreiden zich nooit zo snel als deze tekensoort’, zegt Mats Van Gestel, doctoraatsstudent aan de UAntwerpen en UGent.

De snelle verspreiding is te wijten aan het feit dat de vrouwelijke teek zich voortplant door middel van parthenogenese. Dat wil zeggen dat ze geen mannelijke teek nodig heeft om eieren te leggen. Per worp legt de parasiet zo’n 2.000 eitjes. Parthenogenese lijkt een beetje op klonen, waardoor de teek ook wel eens de bijnaam ‘kloon-teek’ krijgt.