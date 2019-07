Volgens De ­Telegraaf is het dopingmiddel Aicar bezig aan een remonte in de topsport en het wielerpeloton. Verschillende anti-dopinglaboratoria van het wereldantidopingagentschap Wada kregen de opdracht extra alert te zijn.

‘Twee nieuwe dopingproducten in Tour 2009’ is het eerste artikel in het archief van De Standaard over het verboden middel Aicar. Vandaag, tien jaar later, wordt het middel ‘het nieuwe snoepje van valsspelers ...