Derde Belgische ritzege: Wout van Aert blijft indruk maken in eerste Tour de France

Wout van Aert, de Belgische renner van Jumbo-Visma, wint in zijn eerste Tour op indrukwekkende wijze een massasprint. Het is al de derde ritzege voor de Belgen.

Tiende koersdag op rij alvorens de renners morgen van een welgekomen rustdag kunnen genieten. Maar eerst lag er hen nog een lange etappe te wachten van Saint-Flour naar Albi, goed voor 217 overwegend vlakke kilometers doorheen één van de warmste regio’s van Frankrijk.

Het niet al te lastige parcours gekoppeld aan een voorspelbare afloop - een massaspurt - zorgde ervoor dat weinig renners zin hadden om zich aan een offensief te wagen. Maar zoals elke dag hadden sommige ploegleiders ook nu weer een rist Chinese vrijwilligers opgetrommeld. Zo vond Hilaire Van der Schueren (Wanty Gobert) de tijd rijp voor de Noor Eiking om zijn vleugels uit te slaan. Gingen/moesten mee op avontuur: de Eritreër Berhane, de Fransen Gallopin (AG2R) en Turgis (Total Direct Energie), de Deen Würtz (Katusha) en in laatste instantie ook nog de Zwitser Schär. Dat AG2R een luxehelper van Romain Bardet al mee op een zelfmoordmissie stuurde, zegt veel over de ambities waarmee het team van Oliver Naesen momenteel rondrijdt. De enige commotie was een poging van Michael Matthews om de dans te ontlopen.

Weinig marge

Dat het de spurtersploegen menens was, werd vrij snel duidelijk. Het zestal kreeg nooit meer dan drie minuten voorsprong en met Asgreen (Deceuninck - Quick Step) en Monfort (Soudal-Lotto) kregen we weer de verwachte namen aan de leiding van het peloton. Het spel van kat en muis kon beginnen en zou nog wel even blijven duren. Op een kleine dertig kilometer van Albi gebeurde plots het onverwachte. Education First zette in de wind een waaier op waarna de gele trui zelf met Deceuninck - Quick Step het initiatief overnam. Werden niet verrast: de mannen van Team Ineos, Movistar, Kruijswijk en Yates. Werden wel verrast: Pinot, Fuglsang maar vooral George Bennett die in een derde peloton verzeilde.

Plots was het oorlog. Een groepje met Pinot leek terug te komen maar ook zij moesten uiteindelijk buigen voor de snelheid die vooraan werd ontwikkeld. Het eerste peloton had nog wel een aantal sprinters in de rangen: Viviani, Sagan, Trentin, Colbrelli, Michael Matthews en Caleb Ewan. Dylan Groenewegen had zich wel laten verrassen waardoor ook Wout van Aert plots voor eigen rekening mocht sprinten. Zelfde verhaal voor Jasper Philipsen die niet naar Alexander Kristoff moest omkijken. Spurten dus en daar deed Van Aert wat niemand verwachtte. Met een ultieme jump klopte de Kempenaar Viviani en co.

Rituitslag:

1. Wout VAN AERT

2. Elia Viviani (Ita)

3. Caleb Ewan (Aus)

4. Michael Matthews (Aus)

5. Peter Sagan (Svk)

6. Jasper PHILIPSEN

7. Sonny Colbrelli (Ita)

8. Matteo Trentin (Ita)

9. Oliver NAESEN

10. Greg VAN AVERMAET

Algemeen klassement:

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (GBr) op 1’12”

3. Egan Bernal (Col) op 1’16”

4. Steven Kruijswijk (Ned) op 1’27”

5. Emanuel Buchman (Dui) op 1’45”

6. Enric Mas (Spa) op 1’46”

7. Adam Yates (GBr) op 1’47”

8. Nairo Quintana (Col) op 2’04”

9. Dan Martin (Ier) op 2’09”

10. Thibaut Pinot (Fra) op 2’33”

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Foto: BELGA