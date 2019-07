Opvallende beelden na de finale op Wimbledon: winnaar Novak Djokovic hurkte neer en at van het gras. Een traditie, zo blijkt.

Na de finale tegen Roger Federer, die bijna vijf uur duurde, plukte Djokovic een paar grassprietjes van het tennisveld, stak die zijn mond en kauwde ze naar binnen.

Dat doet Djokovic al sinds zijn eerste Wimbledon-overwinning in 2011. ‘Het is natuurlijk een kleine traditie’, vertelde hij aan de BBC in 2018. ‘Als kind droomde ik ervan om Wimbledon te winnen, dus, zoals ieder kind, droom je ervan om iets geks te doen wanneer je het echt hebt bereikt - als je het bereikt - en dat was een van de dingen.’

De wedstrijd tussen Federer en Djokovic was de langste mannenfinale ooit op Wimbledon. Djokovic werkte zich in vijf sets voorbij Federer naar zijn vijfde Wimbledontitel, en zijn zestiende grand slam.