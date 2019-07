De Chinese economie groeide de afgelopen drie maanden met 6,2 procent. Dat is het laagste groeipercentage in bijna 30 jaar. Toch is de hoop op de financiële markten groter dan de vrees.

Als de economie in België met meer dan 2 procent groeit, zijn we superblij. Maar als we naar China kijken, doen we dat met een andere bril. Daar waren groeicijfers van 10 procent per jaar heel lang de ...