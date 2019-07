Duitse kwakzalver krijgt voorwaardelijke celstraf na overlijden kankerpatiënten

De Duitse ‘natuurgenezer’ Klaus Ross (62) wordt door de rechter in Krefeld verantwoordelijk geacht voor het overlijden van drie kankerpatiënten, waarbij een Belgische vrouw. Het openbaar ministerie vroeg drie jaar cel, maar hij krijgt twee jaar voorwaardelijk opgelegd.

Ross behandelde in 2016 in het Duitse dorpje Bracht, vlakbij het in het zuidoosten van Nederland gelegen Roermond, kankerpatiënten met een overdosis van glucoseremmer 3-broompyruvaat (3-BP). Ook een 55-jarige vrouw uit het Belgische Beveren overleed daardoor. Ross zou geweten hebben hoe gevaarlijk de stof was en dat overdosering leidt tot ernstige bijwerkingen.

Ross is helemaal geen arts, hoewel hij zich wel zo noemt en hij op de talrijke foto’s op de website telkens te zien was met witte doktersjas en stethoscoop. Na een driejarige studie ‘natural healing’ verklaarde hij zichzelf in 2010 tot ‘natuurarts’. Met specialisatie in ‘niet-toxische’ kankerbehandelingen, zoals ‘immuuntherapie’, ‘zuurstoftherapie’ en ‘cranio-sacrale therapie’.

Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak, of op zijn minst een milde voorwaardelijke gevangenisstraf. Sinds de fatale dag op 27 juli 2016 is zijn vrouw van hem gescheiden en wil zijn zoon niets meer met hem te maken hebben. In een emotioneel laatste woord zei een snikkende Ross het gebeurde te betreuren. ‘Ik vind het heel erg’, zei hij. ‘Ik zou willen dat ik het weer goed kon maken. Maar dat gaat niet.’

Ross werkt nu als zelfstandig verpleger en moet het naar eigen zeggen doen met een bruto inkomen van 1.100 euro per maand, liet hij desgevraagd aan de rechtbank weten.