Wat betekent Simba in Swahili?

Op welk verhaal van Shakespeare is de film deels geïnspireerd?

Wat was de originele titel van de film?

De hyena's Banzai en Ed krijgen in de remake nieuwe namen: Kamari en Azizi. Hoe heet de derde hyena?

Wie componeerde de muziek van de film?

Wat zegt Scar voor Mufasa zijn dood tegemoet valt?

Wat voor een vogel is Zazu?

Welk dier had last van flatulentie?

In welke taal is de intro van 'The circle of life' geschreven?

In de jaren negentig sprak Moira Kelly de stem van Nala in. Wie heeft dat voor de remake gedaan?