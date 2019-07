Ook Chanel werft chef diversiteit aan om uitschuivers te vermijden

Chanel wil ‘een meer inclusief modehuis worden’ en heeft daarom voor het eerst een Head of Diversity & Inclusion aangeworven. Steeds meer modehuizen willen zo uitschuivers vermijden.

Om het inclusieve imago van het Franse modehuis op te krikken, heeft Chanel een nieuwe functie in het leven geroepen. Fiona Parteger, die eerder bij de Zwitsere bank UBS werkte, zal ‘de inspanningen rond inclusiviteit naar een hoger niveau tillen’, luidt het in een perscommuniqué. ‘Al onderstrepen we dat diversiteit en inclusiviteit altijd al een prioriteit zijn geweest.’

Chanel is niet het eerste modehuis dat een diversiteitschef aanwerft. Eerder creëerde onder meer ook Gucci de specifieke, nieuwe functie, nadat de relletjes op sociale media - onder andere over de ‘blackface-trui’ en tulbanden - zich opstapelden.

Pizza met stokjes

Er zijn intussen talloze voorbeelden van modehuizen die op sociale media door het stof moeten omdat ze onvoldoende respect zouden hebben gehad voor diversiteit en/of inclusiviteit. Zo moest het Italiaanse modehuis Prada eind vorig jaar in allerijl een deel van zijn eindejaarscollectie met gadgets uit de winkelrekken halen, omdat de afbeelding van een aapje met grote, rode lippen volgens velen een verwijzing was naar blackface.

Een maand voordien was het Dolce & Gabbana dat zich moest verontschuldigen bij zijn aanhang nadat het een video had gemaakt waarin te zien was hoe een Chinees meisje typische Italiaanse producten als spaghetti en pizza met stokjes probeert te eten.

Anderzijds probeert Chanel met deze aanwerving te anticiperen op een problematiek waarmee merken als Off-White en Adidas te kampen kregen. Hun personeelsbestand is bijna volledig blank en minderheden zouden er slecht behandeld worden. Hoewel Chanel nog niet in opspraak is gekomen, kiest het nu voor de ‘beter voorkomen dan genezen’-aanpak.