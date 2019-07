Frankrijk en Spanje organiseren het EK basket in 2021

Frankrijk en Spanje zullen in 2021 het EK basket voor vrouwenteams organiseren. Dat heeft de Internationale basketbond FIBA maandag laten weten.

De wedstrijden in de groepsfase en kwartfinales zullen in Lyon en Valencia plaatsvinden. De halve finales, finale en klassementswedstrijden staan in de zaal van Paris-Bercy op de planning, waar in de Franse hoofdstad in 2024 het olympische baskettoernooi zal doorgaan.

De voorbije weken vond in Letland en Servië de editie van dit jaar plaats. Spanje klopte toen Frankrijk in de finale. Ook bij de editie daarvoor, in 2017 in Tsjechië, haalden de Spaanse vrouwen het van hun Franse collega’s in de eindstrijd. De Belgian Cats sneuvelden op het laatste EK in de kwartfinales, maar eindigden in de top zes.