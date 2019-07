Computerpionier Alan Turing wordt gezicht Brits bankbiljet

De Britse wiskundige Alan Turing, die vervolgd werd voor zijn homoseksualiteit, zal op de nieuwe biljetten van 50 Britse pond staan.

Alan Turing ontcijferde tijdens de Tweede Wereldoorlog de Enigmacode van de nazi’s. Dat betekende een onmiskenbaar voordeel voor de Britten bij de Slag om Engeland en de duikbotenoorlog. Turing is ook een pionier op het vlak van de informatica.

Ondanks zijn baanbrekend werk tijdens de oorlog werd Turing in het begin van de jaren vijftig vervolgd vanwege zijn homoseksualiteit. Op 7 juni 1954 werd hij dood aangetroffen met een cyanide vergiftigde appel. De officiële doodsoorzaak is zelfdoding. In 2013 verleende de Britse koningin hem postuum gratie.

‘Turing is een reus op wiens schouders tal van anderen hebben gestaan’, zei Mark Carney, gouverneur van de Bank of England. Naast de afbeelding van de wiskundige zal op de nieuwe biljetten ook een wiskundige formule staan en een foto van een van de eerste computers waarop Turing nog heeft gewerkt.

Holebi

De Stichting Peter Tatchell, die opkomt voor holebirechten, juicht de keuze van de Bank of England toe en wijst erop dat Turing de eerste holebi is die op een bankbiljet verschijnt in Groot-Brittannië.

Het biljet wordt in 2021 gelanceerd. Op de nieuwe biljetten van tien en twintig pond staan auteur Jane Austen en kunstenaar J.M.W. Turner.

