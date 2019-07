STVV haalt “beste speler van Aziatische Champions League” naar Stayen

STVV heeft een akkoord bereikt met Kashima Antlers over de komst van Yuma Suzuki. De 23-jarige Japanse aanvaller moet wel nog zijn medische testen afleggen. Dat meldt de Limburgse club, in handen van Japanse eigenaars.

“Vanaf nu wil ik mijn steentje bijdragen bij STVV door zo veel mogelijk doelpunten te scoren”, zo verklaart Suzuki, die in 151 wedstrijden 45 doelpunten maakte voor Kashima Antlers. Met Suzuki treft STVV een speler die behoorlijk wat wedstrijdritme mist. De aanvaller kampte sinds december 2018 met een hamstringblessure en kwam sindsdien niet meer in actie.

In 2018 won Suzuki met Kashima Antlers de Aziatische Champions League. Hij werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Door de hamstringblessure moest de Japanner het WK voor clubs aan zich voorbij laten gaan. In 2016 kwam de aanvaller wel in actie op het wereldkampioenschap. In drie invalbeurten was hij goed voor een doelpunt en een assist.

STVV begint op 27 juli met een thuismatch tegen Excelsior Moeskroen aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League.