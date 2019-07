Taalpuristen boos op Rosalía

De Catalaanse singer-songwriter Rosalía, die normaal gezien in het Spaans zingt, heeft het verkorven bij taalpuristen die waken over het Catalaans. Dat meldt The Guardian.

In ‘Milionària’, haar single waarin ze voor het eerst in het Catalaans zingt, gebruikt ze woorden die ontleend zijn uit het Spaans. Zo gebruikt ze voor ‘verjaardag’ het woord ‘cumpleanys’, een verbastering van het Spaanse ‘cumpleaños’. In het Catalaans moet dat ‘aniversari’ zijn. Ze praat ook over ‘botellas’ (‘flessen’) champagne, en niet over het Catalaanse ‘ampolles’.

Je reinste taalverloedering, vinden hoeders van het Catalaans. De Catalaanse minister van Cultuur, Mariàngela Vilallonga, nam het op voor de popster en zei dat ze zelf ook ‘cumpleanys’ zegt, hoewel ze weet dat dat eigenlijk niet correct is.

Rosalía is opgegroeid nabij Barcelona. Haar moedertaal is Spaans, maar zoals zoveel Catalanen praat en begrijpt ze perfect Catalaans. Het is sinds de dood van Franco de officiële onderwijstaal in de regio.