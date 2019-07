Miljoen mensen wil Area 51 bestormen: ‘Laten we die aliens bekijken’

Al zeker een miljoen mensen wil in september de Amerikaanse militaire basis Area 51 bestormen om ruimtewezens te zoeken.

‘Bestorm Area 51, ze kunnen ons niet allemaal tegenhouden.’ Zo heet het Facebookevenement waar intussen een miljoen mensen zich voor op ‘aanwezig’ heeft gezet. Op 20 september willen ze de niet meer zo geheime militaire basis in Nevada bestormen. ‘Laten we die aliens eens gaan bekijken’, klinkt het in de omschrijving.

Rond Area 51 hangt al decennialang een waas van geheimzinnigheid. Volgens ufo-gelovigen is in 1947 een ufo neergestort in Roswell, die vervolgens door de Amerikaanse overheid werd weggemoffeld. In 2013 gaf de FBI documenten vrij die het bestaan van Area 51 bevestigen, maar van een autopsiekamer voor aliens was geen sprake. Wel diende de basis als testcentrum van verkenningsvliegtuigen. Ondanks de documenten bleven de complottheorieën bestaan.

Het gebied rond de basis is daardoor uitgegroeid tot een populaire toeristische bestemming, met motels, museums en restaurants die handig op de alien-geheimzinnigheid inspelen.

Wat als?

Voor de meeste mensen gaat de bestorming in september wel degelijk om een grap. De Facebookpagina staat vol memes en absurde manieren om de basis binnen te geraken. Maar wat als er toch een aantal mensen de basis bestormen?

De Amerikaanse luchtmacht is op de hoogte van het evenement, zegt woordvoerster Laura McAndrews aan The Washington Post. Hoe de autoriteiten zullen reageren, wil ze niet zeggen. Wel geeft ze een waarschuwing: ‘Area 51 is een open trainingscentrum van de Amerikaanse luchtmacht en we raden iedereen af om het domein waar we Amerikaanse troepen trainen te betreden. De Amerikaanse luchtmacht staat altijd paraat om Amerika te beschermen.’