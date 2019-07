Dodentocht gaat dit jaar door Buggenhout en ‘hel van Londerzeel’

De organisatoren van de vijftigste editie van de jaarlijkse dodentocht heeft twee pittige extraatjes in petto voor de deelnemers.

De vijftigste editie van de jaarlijkse dodentocht trekt dit jaar namelijk ook door het centrum van Buggenhout. Daarnaast is ook de ‘hel van Londerzeel’, een stuk dat er vroeger erg slecht bij lag, een onderdeel van het parcours van de jubileumeditie. De organisatie spreekt van een ‘knipoog naar de voorbije edities’.

Er was een tijdlang sprake van een bijzonder parcours voor de wandeling van 100 kilometer op 24 uur langs grote steden als Brussel of Mechelen, maar uiteindelijk blijft de dodentocht nagenoeg ongewijzigd. ‘Die plannen voor verandering zijn opgeborgen. Sinds de start van Dodentocht kunnen we telkens rekenen op de medewerking van de buurgemeenten van Bornem’, zegt verantwoordelijke André De Clerck. ‘Hen schrappen uit het parcours zou van weinig respect getuigen.’

Op vrijdagavond 9 augustus starten de wandelaars in Bornem, waarna ze richting Wintam stappen om via Ruisbroek, Breendonk, Steenhuffel (Londerzeel) in Merchtem te komen. Van daaruit is het nog een kleine 50 kilometer wandelen via Buggenhout, Opdorp, Lippelo en Puurs-Sint-Amands richting Bornem.

U kunt zich hier inschrijven.