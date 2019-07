Neymar traint weer bij PSG, maar de heisa blijft: “Ik ben geen superheld, soms wil ik me ook wel eens verstoppen”

Neymar heeft maandag een eerste maal opnieuw meegetraind met Paris Saint-Germain. De Braziliaan moest normaal vorige week al op de club verschijnen, maar bleef toen weg.

Neymar kwam even na 9u op het trainingscomplex aan, zo stelden verschillende Franse media ter plaatse vast. De oefensessie zelf vond achter gesloten deuren plaats.

De Braziliaan lijkt op weg naar de uitgang bij PSG. Eerder deze maand lekte al uit dat de 27-jarige spits vragende partij is om terug te keren naar FC Barcelona. Neymar ruilde twee jaar geleden Barça voor PSG. De Parijzenaars betaalden voor de Braziliaan 222 miljoen euro en maakten hem zo de duurste voetballer uit de geschiedenis.

Neymar werd met PSG twee keer kampioen maar, mede door heel wat blessureleed, kon hij de ambitieuze Qatarese eigenaars geen succes in de Champions League bezorgen. De spits kende ook extrasportieve zorgen met onder meer een verkrachtingszaak waarin hij recent verwikkeld raakte.

“Geen superheld”

Tot voor kort zat Neymar in Brazilië, waar het voetbaltoernooi Neymar jr’s five plaatsvond. Daar reageerde hij al eens kort op de heisa rond zijn persoon.

“Ik ben geen superheld of een perfect rolmodel”, zei de Braziliaan. “Ik heb ook mijn slechte momenten, waarop ik naar huis wil en me wil verstoppen en bij mijn vrienden en familie wil zijn. Ik ben geen superheld die alle druk in de wereld aankan, maar ik probeer het wel.”

“Ik weet wat ik beteken”, aldus Neymar. “Niet alleen voor mijn familie en mijn zoon, maar voor de meeste kinderen die hier zijn. Ik weet dat ik een grote verantwoordelijkheid met mij meedraag en wil me op de best mogelijke manier gedragen. Altijd eerlijk zijn, is het allerbelangrijkste.”