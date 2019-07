Een reuzenmanta werd eind juni gefilmd toen ze bij enkele duikers hulp zocht nadat ze was gewond geraakt door vishaken. Het majestueuze dier herkende tussen de duikers een bekende gids en rolde verschillende keren om tot hij de haken onder haar oog zag zitten.

“Ze zwom niet weg”, klinkt het bij een zeebioloog die getuige was van het hartverscheurende tafereel. “De manta wist dat hij de haken zou verwijderen.” Toen de duiker klaar was, dook hij nog even naar beneden om afscheid te nemen van het zeedier: “Ze stopte en wachtte op me. Ze begreep wat er net gebeurd was.”

De reuzenmanta is de grootste gekende rog en wordt ook wel 'grote duivelsrog' genoemd.