Galapagos sluit miljardendeal met Amerikaanse Gilead

Het Belgisch-Nederlandse Galapagos versterkt zijn banden met farmareus Gilead. In ruil voor zelfstandigheid en alle verkooprechten op de Europese markt, krijgen de Amerikanen voor een groter belang in Galapagos en toegang tot alle bestaande en toekomstige medicijnen. Kostprijs: net geen 4 miljard dollar + 1,1 miljard in aandelen.

Het Belgisch-Nederlandse Galapagos, dat vestigingen heeft in Mechelen en Leiden, tekent in ruil voor extra geld en een groter belang een zogeheten ‘niet-aanvalsverdrag’ met de Amerikaanse farmaconcern. Gilead zal de komende tien jaar geen overnamebod doen op Galapagos, maar koopt inzage en toegang tot de huidige en toekomstige kandidaat-medicijnen van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf.

Beurswaarde:8 miljard

Gilead betaalt nu bijna 4 miljard dollar aan voorschot (upfront) en investeert 1,1 miljard dollar in aandelen Galapagos. Daarmee groeit het belang van de Amerikanen in het Belgisch-Nederlandse bedrijf van 12,3 procent naar 22 procent. Voor de aandelen betaalt Gilead 140,59 euro per stuk, dat is bijna 10 procent meer dan de slotkoers van Galapagos op vrijdag. Op termijn kan Gilead zijn belang (tegen een premie) nog vergroten tot 29,9 procent.

De beleggers reageren alvast enthousiast op de deal. Het aandeel Galapagos stijgt in de ochtendhandel met liefst 17 procent naar 150 euro per aandeel. Waardoor het bedrijf op dit moment meer dan 8 miljard euro waard is op de beurs.

Galapagos en Gilead werkten al nauw samen bij de ontwikkeling van het geneesmiddel filgotinib (het kandidaat geneesmiddel voor reuma en andere ontstekingsziekten). Ze verwachten het medicijn later dit jaar in Europa te introduceren, en volgend jaar in de Verenigde Staten. Gilead betaalde eerder honderden miljoenen aan Galapagos, in ruil voor de Amerikaanse verkooprechten van het middel.

Zelfstandig verkoper

De nieuwe miljardendeal, die naar verwachting in de loop van het derde kwartaal zal worden afgerond, biedt Galapagos naar eigen zeggen de kans uit te groeien tot een zelfstandig verkoper van geneesmiddelen - een oude droom van zowel de Nederlandse ceo, Onno Van de Stolpe, als zijn medebestuurders. In de alliantie behoudt Galapagos namelijk de Europese verkooprechten op zijn experimentele medicijnen.

Gilead en Galapagos zijn ook overeengekomen om de bestaande afspraken voor de ontwikkeling en commercialisering van het kandidaat geneesmiddel filgotinib aan te passen. Galapagos gaat een groter deel van de commercialisatie in Europa voor haar rekening nemen.

Dankzij de 4,5 miljard dollar die dankzij de megadeal binnenkomt in kas, beschikt Galapagos ook over welkome extra financiële reserves waarvan de meeste andere biotechbedrijven alleen maar kunnen dromen. De Belgisch-Nederlandse biotechreus kan nu volop investeren in nieuw onderzoek en - indien nodig - zelfs in kleinere eigen overnames.

Toegang tot onderzoeksdivisie en raad van bestuur

Ook voor het Amerikaanse Gilead, dat actief is in 35 landen en zijn hoofdkwartier heeft in Foster City in Californië, lijkt dit op het eerste gezicht een goede deal. Het uitblijven van nieuwe succesvolle geneesmiddelen heeft de voorbije jaren zwaar gewogen op de beurskoers van het farmaconcern : de waarde van het aandeel Gilead halveerde de afgelopen vier jaar bijna. Waardoor zowel de ceo als de voorzitter moesten vertrekken.

Dankzij deze megadeal - een van de eerste belangrijke beleidsdaden van de nieuwe ceo Daniel O’Day - kunnen de Amerikanen hun pijplijn met nieuwe experimentele geneesmiddelen opvullen en krijgen ze toegang tot de onderzoeksdivisie van Galapagos, die meer dan 500 wetenschappers telt. Gilead zal ook twee personen voordragen die in de raad van bestuur van Galapagos zullen zetelen.