Shishabar in Willebroek doelwit van granaataanval

Een shishabar aan de August van Landeghemstraat in Willebroek is maandagochtend het doelwit geworden van een granaataanval. Er vielen geen gewonden, maar er is behoorlijk wat schade.

Dat werd vernomen bij de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen. Het incident gebeurde rond 4.45. De granaat ketste af op het raam, en ontplofte op straat. Daardoor sneuvelden de ramen van enkele omliggende zaken. 'Het raam van de shishabar en van het aanpalende pand liepen schade op, en ook de ramen van de winkels aan de overkant zijn beschadigd', zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.

Ontmijningsdienst Dovo is momenteel mee ter plaatse voor het onderzoek. De politie heeft de straat afgesloten.

Het is al de tweede keer dat de shishabar het doelwit is van een granaataanslag. In april 2018 bleef de schade beperkt tot het raam van de horecazaak.