Nieuw voorstel moet geldautomaat in supermarkt terugbrengen

Een wetswijziging moet het weer mogelijk maken om geld uit een automaat te halen in de supermarkt. N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels wil het systeem regulariseren.

Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag. In zo’n 150 (buurt)supermarkten in ons land stond tot anderhalf jaar geleden een geldautomaat in de buurt van de kassa. Maar eind 2017 werden bijna al die apparaten buiten werking gesteld. Het gevolg van een 30 jaar oude beveiligingswet die voorschrijft dat zo’n automaat enkel gevuld mag worden door een erkende firma.

‘Die wet dateert van lang voor er automaten voor supermarkten bestonden’, zegt N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels. ‘In de praktijk was er lange tijd een gedoogbeleid en vulde de winkelier de biljetten gewoon zelf aan.’ In 2017 gaf toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de volledige beveiligingswet een update. ‘Wij wilden deze situatie toen regulariseren, maar de aanpassing is uiteindelijk gesneuveld in het kader van een compromis.’

Plots begon de inspectie echter wél een strikte naleving van de wet af te dwingen. De winkels moesten dus een privaat beveiligingsbedrijf inschakelen om elke ochtend en avond langs te komen. ‘Een dure zaak en dus zijn ze er bijna allemaal mee gestopt. Terwijl het voor klanten toch zeer handig was, zeker nu steeds meer geldautomaten uit het straatbeeld verdwijnen.’