Charles Leclerc tijdens GP van Groot-Brittannië verkozen tot 'Driver of The Day'

Lewis Hamilton mag dan wel de GP van Groot-Brittannië gewonnen hebben, het was Ferrari-rijder Charles Leclerc die op de meeste stemmen van de fans kon rekenen en verkozen werd tot 'Driver of The Day'.

Vooral de eerste racehelft van de GP van Groot-Brittannië kenmerkte zich door de nodige gevechten. Onder andere Bottas en Hamilton streden tijdens de openingsfase van de race voor de leiding maar ook Max Verstappen en Charles Leclerc hadden rondenlang een gevecht.

Na zijn verlies in Oostenrijk, toen Verstappen op agressieve wijze Leclerc passeerde en de overwinning behaalde, beet Leclerc in Silverstone meer dan ooit van zich af. Leclerc slaagde er uiteindelijk in om Verstappen achter zich te houden.

Vervolgens viel Leclerc door de safety car terug maar slaagde hij er uiteindelijk in om als derde op het podium te finishen. Het zorgde ervoor dat Leclerc de meeste stemmen van de fans kreeg en tot 'Driver of The Day' werd verkozen en dat voor de derde keer dit seizoen.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Max Verstappen

GP van Monaco: Max Verstappen

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Lando Norris

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Charles Leclerc

