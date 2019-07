Engeland in extase na eerste wereldtitel cricket, streakster (en moeder van) haalt veld niet in historische finale

Wie maalt er om de Tour de France? Engeland heeft zondag in Londen de wereldtitel cricket veroverd. Heel het land is dan ook in extase. En toch was er ook veel te doen over een streakster. Ze slaagde er nét niet in om het veld te betreden maar kreeg toch de nodige aandacht. En wat bleek? Het is familie van een andere, bekende streakster. Meer zelfs, ze is de moeder van de man achter de stunt in de Champions League-finale.

In een finale die acht uur duurde, wonnen de Engelsen uiteindelijk in een sudden-death super over van Nieuw-Zeeland. Beide teams waren na vijftig overs met 241 runs geëindigd. Nadat ze elkaar ook in de super over in evenwicht hielden, ging de wereldtitel naar de Engelsen omdat die meer boundaries scoorden.

Foto: Action Images via Reuters

Het WK cricket werd in een poule van tien landen met wedstrijden over het hele jaar gespeeld. De top vier bereikte de halve finales. Nieuw-Zeeland rekende hierin af met India, terwijl Engeland het haalde van Australië.

Australië was de titelverdediger, na een zege tijdens de editie van 2015 tegen Nieuw-Zeeland. Voor Engeland is het na twee verloren finales (1987 en 1992) de eerste wereldtitel.

Schoonmoeder van Champions League-streakster

En dan de streakster. Of toch de poging tot. Tijdens de finale probeerde een vrouw in badpak het veld te bestormen maar werd de stewards slaagde erin om net op tijd in te grijpen.

Toch was ze in beeld geweest en haar badpak kwam bekend voor. Want trok het niet erg op dat van de streakster tijdens de Champions League-finale? Juist, het blijkt zelfs de moeder te zijn van Vitaly Zdorovetskiy. De Youtuber en eigenaar van het “Vitaly-uncensored” videokanaal zette in het voetbal zijn vriendin Kinsey Wolanski in, deze keer was zijn moeder Elena Vulitsky (47) aan de beurt...

Foto: AFP

Foto: Action Images via Reuters

Vergelijk hier haar prestatie met die van haar schoondochter in de Champions Leaguefinale:

Foto: AFP

De engelsen maalden er niet om en vierden feest na het behalen van de wereldtitel.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE