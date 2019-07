Novak Djokovic verlengt titel op Wimbledon na tiebreak en 12-12 (!) in vijfde set tegen Roger Federer: wat een finale...

Novak Djkokovic heeft Wimbledon 2019 op zijn naam geschreven. De 32-jarige Servische nummer één van de wereld klopte in een hoogstaande finale de 37-jarige Zwitser Roger Federer (ATP-3) na vijf spectaculaire sets: 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 en 12-12. Vervolgens won hij de allesbeslissende triebreak met 7-3 na maar liefst 4 uur en 55 minuten. Wat een finale...

Het was de langste enkelfinale in de geschiedenis van het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Het vorige finalerecord dateerde van 2008. Toen duurde de eindstrijd tussen Rafael Nadal en Federer 4 uur en 48 minuten. Ook toen ging de Zwitser onderuit.

Foto: REUTERS

Beide spelers hielden elkaar in evenwicht in de eerste set, die uiteindelijk met 7/5 in de tiebreak naar Djokovic ging. Federer reageerde furieus door het nummer 1 van de wereld in de tweede set drie opslagspelletjes te ontfutselen: 1-6. In de derde set kreeg Federer bij 4-5 een setbal op de opslag van Djokovic, maar de Serviër hield het hoofd koel en maakte het af in de tiebreak (7/4). De erg hoogstaande partij zou beslist worden in de vijfde set, na 4-6 voor Federer. Daarin kreeg Federer bij 7-8 twee matchballen, maar de Zwitser wist die niet te verzilveren. Bij 12-12 volgde de tiebreak, een nieuwe regel die vanaf dit jaar geldt. Daarin trok Djokovic met 7/3 aan het langste eind.

Foto: AP

Het is al de vijfde zege voor Djokovic op Wimbledon na eerdere triomfen in 2011, 2014, 2015 en vorig jaar in 2018. De Serviër won al 75 toernooien, waarvan 16 Grand Slams

Federer won het derde Grand Slam van het seizoen al acht keer: in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017. In 2008, 2014 en 2015 was hij ook al runner-up. Op het palmares van de Zwitser prijken al 102 ATP-titels, met daarbij 20 Grand Slams.

Foto: REUTERS

In de onderlinge duels tussen Federer en Djokovic leidt de Serviër met 26-22, en op gras met 3-1. Op Wimbledon verloor hij in 2012 in de halve finales van Federer, maar versloeg hij de Zwitser in 2014 en 2015 in de finale. Djokovic won ook de jongste vier duels. Het is van eind 2015 geleden dat Federer Djokovic kon verslaan.

Foto: REUTERS

Laatste 10 finales:

2019: Novak Djokovic (Ser) wv Roger Federer (Zwi) 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6, 13-12 (7/3)

2018: Novak Djokovic (Ser) wv Kevin Anderson (ZAf) 6-2, 6-2, 7-6 (7/3)

2017: Roger Federer (Zwi) wv Marin Cilic (Kro) 6-3, 6-1, 6-4

2016: Andy Murray (GBr) wv Milos Raonic (Can) 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (7/2)

2015: Novak Djokovic (Ser) wv Roger Federer (Zwi) 7-6 (7/1), 6-7 (12/10), 6-4, 6-3

2014: Novak Djokovic (Ser) wv Roger Federer (Zwi) 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/4), 5-7, 6-4

2013: Andy Murray (GBR) wv Novak Djokovic (Ser) 6-4, 7-5, 6-4

2012: Roger Federer (Zwi) wv Andy Murray (GBR) 4-6, 7-5, 6-3, 6-4

2011: Novak Djokovic (Ser) wv Rafael Nadal (Spa) 6-4, 6-1, 1-6, 6-3

2010: Rafael Nadal (Spa) wv Tomas Berdych (Tsj) 6-3, 7-5, 6-4

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP