Geen derde Belgische ritzege: Tiesj Benoot botst op snelle Daryl Impey

De tweede overgangsetappe doorheen het Centraal Massief, van Saint-Etienne naar Brioude, werd alweer gekleurd door de Belgen. Oliver Naesen, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven maakten deel uit van de juiste vlucht en vooral Benoot stak zijn hand uit naar de ritzege. Helaas hield de Zuid-Afrikaan Daryl Impey de renner van Soudal-Lotto van een tweede opeenvolgende zege voor het Belgische team. Julian Alaphilippe behield zijn gele trui.

Tweede trip doorheen het Centraal Massief maar vandaag stond er duidelijk minder klimwerk op het programma dan gisteren. Minder hoogtemeters, bredere wegen ook en dus een etappe voor vluchters. Temeer daar de gele trui redelijk stevig om de schouders van Julian Alaphilippe zit, wat deed vermoeden dat het peloton de vluchters iets meer ruimte zou geven dan gisteren. Bovendien vierden de Fransen hun nationale feestdag, traditioneel een extra reden voor de Zuiderburen om aan te vallen.

De strijd om in de juiste ontsnapping te geraken was kort maar hevig. Tim Wellens en Wout van Aert probeerden van bij de start om weg te geraken maar kregen van het peloton geen vrijgeleide. De tweede poging was wel de juiste: veertien renners kozen het ruime sop. Daarbij ook drie landgenoten: Oliver Naesen, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven, beter klimmend dan ooit.

Het klimwerk beperkte zich tot drie hellingen: eentje van eerste en twee van derde categorie. De eerste hindernis was meteen de zwaarste: de Mur d’Aurec-sur-Loire, iets meer dan drie kilometer aan gemiddeld elf procent. Tiesj Benoot nam de honneurs waar in de plaats van bollentrui Tim Wellens en kwam als eerste boven. Van de 28 gecatalogeerde beklimmingen was het al de 18de keer dat een renner van Soudal-Lotto als eerste bovenkwam. Niet slecht voor de kassa!

Tijdens de beklimming van de Mur d’Aurec kwam één renner nog vanuit het peloton aansluiten: de Spanjaard Marc Soler (Movistar). Ook ex-wereldkampioen Rui Costa probeerde de oversteek te maken maar sneuvelde op een kleine halve minuut en waaide terug naar het peloton. Daar ging het blok erop waardoor de voorsprong al snel opliep tot meer dan tien minuten, het grootste verschil tot nu toe in deze Tour.

De winnaar zat duidelijk vooraan. In het peloton werd geen aanstalten gemaakt om de leiders terug te halen, de leiders werkten netjes samen. Hoe dichter bij de finale, hoe nerveuzer er vooraan werd gekoerst. Tiesj Benoot probeerde de forcing te voeren en creëerde heel even een breuk in de kopgroep maar het was uiteindelijk de Oostenrijker Lukas Pöstlberger die er vanonder muisde. De hardrijder van BORA hansgrohe sprokkelde al snel een halve minuut voorsprong bij elkaar en toen kwam de grote vraag: wie zou in de achtergrond de achtervolging op gang brengen, wie was er bereid zijn kansen te hypothekeren? Pöstlberger keek niet om terwijl achter hem de samenwerking niet echt optimaal was.

Op vijftien kilometer van de finish lag nog één hindernis, de Côte de Saint-Just, een klim van net geen vier kilometer aan zeven procent gemiddeld. Daar zou de beslissing vallen en dat maakte een aantal jongens nerveus. Zeven renners scheidden zich af met daarbij ook onze drie landgenoten. Het nerveuze koersgedrag zorgde ervoor dat de voorsprong van Pöstlberger op de eerste achtervolgers daalde tot twintig seconden.

De Côte de Saint-Just moest de beslissing brengen. Benoot wist dat hij de snellere mannen - Stuyven, Naesen en Impey - moest afschudden en trok samen met Nicolas Roche in het offensief. Naesen en Stuyven konden het tempo duidelijk niet volgen en ook Impey leek in de problemen maar met één welgeplaatste jump dichtte de snelle Zuid-Afrikaan alsnog de kloof op Benoot en Roche voor de top van de laatste helling. Plots lagen de kaarten minder gunstig voor onze landgenoot.

Benoot verdapperde een laatste keer maar dat werd enkel Roche fataal. Benoot trok met de snellere Impey richting Brioude. In het peloton probeerde lokale held Bardet heel even het spel op de wagen te zetten maar Ineos hield de controle. Vooraan reden Benoot en Impey samen naar de finish. Benoot probeerde nog zijn vluchtgezel te verrassen maar de Zuid-Afrikaan deed waar de Belgen voor vreesden.

Rituitslag:

1. Daryl Impey (Z-Afr)

2. Tiesj BENOOT

3. Jan Tratnik (Tsj) op 10”

4. Oliver NAESEN

5. Jasper STUYVEN

6. Nicolas Roche (Ier) op 14”

7. Marc Soler (Spa) op 21”

8. Ivan Garcia Cortina (Spa) op 1’50”

9. Simon Clarke (Aus)

10. Anthony Delaplace (Fra) op 2’42”

Algemeen klassement (onder voorbehoud):

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Giulio Ciccone (Ita) op 23”

3. Thibaut Pinot (Fra) op 53”

4. George Bennett (NZl) op 1’10”

5. Geraint Thomas (GBr) op 1’12”

6. Egan Bernal (Col) op 1’16”

7. Steven Kruijswijk (Ned) op 1’27”

8. Rigoberto Uran (Col) op 1’38”

9. Jakob Fuglsang (Den) op 1’42”

10. Emanuel Buchmann (Dui) op 1’45”