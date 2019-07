Mathieu van der Poel kent offday in wereldbeker mountainbiken: “Jammer, maar ik wist dat dit kon gebeuren”

We zijn het niet gewoon en dus is een anonieme vijftiende plaats van Mathieu van der Poel in de wereldbeker mountainbiken van Les Gets een teleurstelling. De zege was voor wereldkampioen Nino Schurter, die in het Franse skioord pas in de slotronde wegreed van de Italiaan Gerhard Kerschbaumer.

De Nederlander was vrijdag nog de beste in de ‘short track’, de korte opwarming, maar na een maand zonder competitie stelde hij teleur in de Wereldbekermanche met een vijftiende plaats op drie minuten van winnaar Schurter.

Zegt deze prestatie iets over je kansen op het EK?

“Neen, dat denk ik niet. Dat is bijna twee weken verder. Ik heb nog tijd genoeg om de hoogtestage haar werk te laten doen.”

Je wisselt soms offdays af met topprestaties. Zit dat ook in je achterhoofd?

“Neen, eigenlijk niet. Zoals ik vooral had aangegeven, bestond de kans dat het hier iets minder zou zijn omdat ik echt naar het EK heb toegewerkt. Het is jammer dat ik minder was, maar het doel ligt twee weken verder.”

Wanneer voelde je dat je een mindere dag had?

“Van in het begin eigenlijk. Ik kwam niet in mijn tempo. Op het einde vond ik mijn ritme iets beter en kon ik posities terugwinnen maar toen was het kalf al verdronken.”

Laatste ronde win je nog redelijk veel posities.

“Dat wel. Laten we dat maar als het positieve meenemen.”

Ga je iets aanpassen naar het EK toe?

“Neen, helemaal niet. Dit stond zo gepland en het team had me gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het is gewoon heel kort na mijn stage. Jammer maar op naar het volgende. Naar het EK zit alles nog goed. De planning is goed doorgesproken en we gaan die niet aanpassen.

“Offday, dat is menselijk”

“Offday in Les Gets, dat is menselijk”, klinkt het bij zijn ploeg Corendon-Circus. “Maar Mathieu van der Poel bleef vechten zoals een echte kampioen. Hij kwam nog terug van plek 42 om uiteindelijk als 15e te finishen.”

