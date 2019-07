De Crem: ‘CD&V moet band met standenorganisaties doorknippen’

CD&V-kopstuk Pieter De Crem was niet mals voor zijn partij in een uitzending van het VTM Nieuws.

De christendemocraten moeten het over een andere boeg gooien. Dat heeft partijkopstuk en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem gezegd tijdens een interview in het VTM Nieuws.

Hij is bijvoorbeeld van oordeel ‘de band met de standenorganisaties doorgeknipt moet worden.’ CD&V is van oudsher gelieerd met middenveldorganisaties als Beweging.net of de Boerenbond.

Daarnaast vindt De Crem dat de partij een andere richting uit moet, onder impuls van een nieuwe voorzitter. Huidig Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits wordt vaak nog naar voor geschoven om die stoel in te nemen, maar zij hoeft het niet automatisch te worden.

‘Leden kiezen onafhankelijk hun voorzitter op basis van een programma. Er zal alleszins een radicale koerswijziging moeten zijn.’

De Crem is al langer een pleitbezorger van een rechtsere koers binnen de partij.

Hij concretiseert dat nog. ‘CD&V moet recht op doel afgaan, de mensen aanspreken en de zaken benoemen zoals ze zijn. We moeten een echte volkspartij zijn met duidelijke standpunten.’

Daarnaast wil De Crem niet dat zijn partij in een regering stapt zonder N-VA. ‘Het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en niet wensbaar om van een paars-groene coalitie deel uit te maken.’

Dat bijvoorbeeld PS-voorzitter Elio Di Rupo de financieringswet wil herzien noopt hem tot die waakzaamheid.