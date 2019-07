Tim Gajser diept na nieuwe GP-zege in Azië voorsprong in WK-stand verder uit

Tim Gajser (Honda) heeft zondag in de MXGP-klasse de Grote Prijs van Azië motorcross, de twaalfde WK-manche van het seizoen, op zijn naam geschreven. De Sloveen won op het circuit van Semarang zowel de eerste reeks als de tweede. In de MX2-klasse was de zege weinig verrassend opnieuw voor de Spaanse wereldkampioen en WK-leider Jorge Prado (KTM).