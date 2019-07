Op de Franse nationale feestdag is president Emmanuel Macron de troepen aan het schouwen. Er klinkt ook protest.

Op de Champs-Elysées in Parijs vindt vandaag de traditionele schouwing van de troepen plaats. De parade staat in het teken van de Europese militaire samenwerking. In totaal nemen er zowat 4.300 soldaten, 196 voertuigen, 237 paarden, 69 vliegtuigen en 39 helikopters aan deel.

Macron werd om tien uur rondgereden in een open voertuig van het leger. Tijdens zijn passage was er boegeroep te horen. Volgens persagentschap AFP waren er enkele tientallen gele hesjes komen opdagen. Er werden arrestaties verricht.

Tot de prominenten die mee de troepen mogen schouwen behoren onder meer de Belgische premier en toekomstig voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, de Duitse kanselier Angela Merkel, en de Nederlandse premier Mark Rutte.

Er staat ook nog een lunch met hen gepland. In een vooraf gegeven statement liet Macron weten dat ‘het versterken van het vermogen om samen te handelen’ zijn prioriteit is. Hij is al langer pleitbezorger van meer militaire samenwerking binnen Europa.