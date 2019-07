Vaticaan stuit op twee menselijke resten in zoektocht naar verdwenen meisje

Het Teutoonse kerkhof is zaterdag afgezet op gezag van het Vaticaan, nadat twee menselijke resten werden teruggevonden. Donderdag trof het Vaticaan in de zoektocht naar de verdwenen Emanuela Orlandi enkel lege graven aan.

'Niets gevonden', meldde het Vaticaan donderdag nog. Na een cryptische tip, lieten de autoriteiten de graftombes van twee 19e-eeuwse Duitse prinsess openen. Tegen hun eigen verwachting in bleken de graven van prinses Sophie Von Hohenhole en prinses Carlotta Federica van Mecklenburg helemaal leeg.

Onder het plaveisel, nabij de graven, werden uiteindelijk toch twee menselijke resten teruggevonden. Dat meldt Alessandro Gisotti, de woordvoerder van het Vaticaan. Het kerkhof zou in de jaren '60 en '70 verbouwd zijn, waardoor de restanten van de twee prinsess mogelijk verplaatst zijn.

De autoriteiten hebben het gebied zaterdag afgezet. Forensische experten onderzoeken de vondsten verder deze week.

De vijftienjarige Emanuela Orlandi verdween op 22 juni 1983. Ze groeide op in het Vaticaanstad, omdat haar vader een belangrijke lekenwerker was. Haar broer Pietro wijdt al tientallen jaren van zijn leven aan de zoektocht naar zijn spoorloos verdwenen zus. De zaak beroert in Italië al tientallen jaren de gemoederen en is voer voor heel wat speculatie en samenzweringstheorieën.