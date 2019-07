GP van Groot-Brittannië: waar moet je straks op letten?

Verrassend dichte tijden bij de topteams, opnieuw een verschil in strategie, sterke prestaties van de thuisrijders en een uitdagende nieuwe asfaltlaag... Genoeg dingen waar je op moet letten voor de GP van Groot-Brittannië.

Kan Max Verstappen twee keer op rij winnen?

Red Bull kon Mercedes bijhouden tijdens de kwalificatie en heeft dezelfde strategie



Terwijl Mercedes met koelingsproblemen moest afrekenen in Oostenrijk, was dat probleem van de baan op Silverstone. En toch, op een circuit dat de wereldkampioen goed moet liggen, was het verschil tussen de drie topteams minder dan twee tienden.

De verschillen waren kleiner dan de tijden van vrijdag lieten vermoeden, met Max Verstappen die de grootste stap voorwaarts kon zetten, na moeilijke oefensessies. Verstappen zal als vierde starten en zal een slechte start zoals in Oostenrijk willen voorkomen.

Gebaseerd op de lange runs op vrijdag, mag je wel stellen dat Mercedes nog steeds een comfortabele voorsprong heeft. Maar met een Verstappen in bloedvorm en Ferrari die hun banden ook steeds beter onder de knie krijgen, kan het wel eens een hevige strijd opleveren.

"We can fight from there." ?? @Max33Verstappen's ready to charge from P4 tomorrow ???§ #BritishGP pic.twitter.com/KjLSlJvxvS — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 13 juli 2019

Maakte Ferrari de juiste strategische keuze?

Beide rode bolides starten met de zachte banden, in contrast met Mercedes en Red Bull

Neen, het was geen gebrek aan snelheid waardoor Ferrari hun snelste tijd in Q2 op de zachte banden reed, het was een strategische keuze. Charles Leclerc was al de snelste op mediums, voordat hij op het einde van Q2 nog een snellere tijd liet noteren met de zachte banden.

De Italianen waren competitiever op de zachte bandensoort in Oostenrijk en die lijn trekken ze ook op Silverstone door om het maximale uit hun race te halen. Leclerc maakte na de kwalificatie ook duidelijk dat het een bewuste strategische zet is van zijn team.

Een twee-stopper lijkt zo wel onvermijdelijk voor Ferrari, aangezien Pirelli verwacht dat twee stints met de zachte banden gevolgd door één op de harde banden de snelste strategie is. Mercedes en Red Bull kunnen een gelijkaardige aanpak hebben, met hun eerste stint dan op de mediums.

An interesting end to #FP3 with an @ScuderiaFerrari 1-2. Challenge well and truly laid down to @MercedesAMGF1 this afternoon. pic.twitter.com/l9h1jAX6HA — Pirelli Motorsport (@pirellisport) 13 juli 2019

Nog maar eens een cruciale openingsronde

De start van de GP van Groot-Brittannië kent een kort recht stuk tot aan de eerste bocht, maar aangezien die eerste bocht voluit genomen kan worden, is er een lange weg tot aan het eerste rempunt. Er is dus voldoende tijd om een gooi te doen naar de leiding van de race.

Dat is een aspect dat in het voordeel speelt van Ferrari. Het is een gouden kans om voor Mercedes terecht te komen met een band dat meer grid geeft, voordat de Zilverpijlen hun voordeel in snelheid over de lange runs kunnen uitspelen.

Daarnaast liet Verstappen in het verleden ook al zien dat hij niet bang is om zijn schouders te gebruiken tijdens de openingsronde. Red Bull werkte samen met Honda om hun slechte start in Oostenrijk te voorkomen.

Er zullen ook veel ogen gericht zijn op Bottas, die dit seizoen al twee keer moeite had om zijn eerste plaats vast te houden bij de start, waarna Hamilton met de overwinning ging lopen.

Drama ??



Excitement ??



Controversy ??



As we prepare to head back to Silverstone for the #BritishGP, re-live last year's thrilling race



HIGHLIGHTS >> https://t.co/1QncOm65ll#F1 ???§ pic.twitter.com/89wz1hdZcK — Formula 1 (@F1) 8 July 2019

De plaatselijke helden maken indruk

Lewis Hamilton, Lando Norris en Alexander Albon starten in de top tien

Een overwinning voor Hamilton zou zeker in de smaak vallen bij het thuispubliek, maar de vele supporters waren na de kwalificatie nog steeds vol waardering voor Bottas. Het is in ieder geval niet zo dat Hamilton hun enige reden tot juichen is.

Lando Norris presteerde tot dusver excellent tijdens zijn debuutseizoen. Ook tijdens zijn thuisrace blijft hij die goede vorm vasthouden met een achtste startplaats.

Norris zal dus zijn zinnen gezet hebben om veel punten te sprokkelen en dat zal ook de in Londen geboren Alexander Albon denken. Ook al rijdt hij onder de Thaise vlag, toch geniet Albon ook van veel steun van de Britten. Hij start vlak achter Norris.

Het zou wat veel van het goede zijn om ook George Russell in die top tien te verwachten, maar de F2-kampioen deed het wel opnieuw beter dan zijn teamgenoot Kubica in de kwalificatie, waardoor de Britten voldoende redenen hebben om hun landgenoten aan te moedigen.

Kostbare fouten op het onverzoenlijk nieuw asfalt

De rijders hadden het moeilijk om zonder fouten te racen op het nieuwe asfalt

Eén van de onderwerpen voor discussies was de vele fouten die gemaakt werden door het nieuwe asfalt op het circuit van Silverstone. Ook al is de baan nu minder hobbelig en levert het meer grip, toch vinden de rijders dat die grip verloren gaat wanneer ze iets over de limiet rijden.

Dat resulteerde in een aantal momenten waar rijders van de baan gingen en ook Bottas zei na zijn pole dat het eerder is doordat hij de minste fouten maakte dan dat het een perfect rondje was. Hetzelfde zou ook kunnen gelden tijdens de race met de rijder die het minste fouten maakt die beloond zal worden met de overwinning.

En dan hebben we het nog niet gehad over het Britse weer, dat op zaterdag al zorgde voor moeilijkere omstandigheden met lichte regen in de ochtend.

Challenging conditions here at Silverstone...



The track has a fresh layer of tarmac this year, coupled with a few spots of rain#BritishGP ???§ #F1 pic.twitter.com/AFiF9iL394 — Formula 1 (@F1) 12 July 2019

De GP van Groot-Brittannië start om 15u10 Belgische tijd.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: