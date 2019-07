Stroompanne in New York van de baan

In New York is de grote stroompanne voorbij. Dat meldt CNN. Maar liefst 72.000 mensen zaten zaterdagavond zonder stroom, maar intussen is de elektriciteit overal weer hersteld.

Volgens New Yorks gouverneur Andrew Cuomo ging het niet om een probleem met de infrastructuur. Hij waarschuwt autobestuurders wel om van de weg te blijven, omdat heel wat verkeerslichten nog niet werken.

Ook de iconische concertzaal Radio City Music Hall zat zonder stroom Foto: AFP

Door de stroompanne hulden ook toeristische trekpleisters als Broadway en Times Square zich in het duister. Theatershows werden afgelast, maar dat belette de acteurs, zoals die van musical ‘Come from away’, niet om teleurgestelde bezoekers op te beuren met liedjes vanaf de stoeprand of vanuit de ramen.

Ook op straat speelden zich enkele opvallende scènes af. Zo regelden burgers op eigen initiatief het verkeer op drukke kruispunten, waar de verkeerslichten het niet meer deden. Een man van middelbare leeftijd zou dit minstens 45 minuten lang volgehouden hebben.

De stroom viel uit vanaf kwart voor zeven (lokale tijd) tot bijna middernacht. Het openbare leven lag gedeeltelijk stil. Zo waren liften en verkeerslichten buiten werking en werden ook sommige metrostations gesloten. Ook een concert van Jennifer Lopez in Madison Square Garden werd na vier nummers stilgelegd en uiteindelijk geëvacueerd.

De panne kwam er net nu het precies 42 jaar geleden is dat New York werd getroffen door een gigantische black-out. Die zorgde toen in juli 1977 voor heel wat chaos, met onder andere massale plunderingen als gevolg.