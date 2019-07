Colombianen winnen mannendubbelspel op Wimbledon na uitputtingsslag, vrouwendubbel uitgesteld

Juan Sebastian Cabal en Robert Farah hebben zaterdag het mannen dubbelspel gewonnen op Wimbledon. In een finale tegen de Fransen Nicolas Mahut en Edouard Roger-Vasselin trokken de Colombiaanse tweede reekshoofden na 4 uur en 56 minuten met 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-6 (8/6), 6-7 (5/7) en 6-3 aan het langste eind. De partij duurde zo lang dat de geplande finale van het vrouwendubbelspel werd verplaatst naar zondag.

Zowel het Colombiaanse paar als het als elfde geplaatste Franse duo waren serverend sterk en pas in het 43e game viel de eerste break. Plots werd ook het 44e spelletje een prooi voor de retournerende partij, waardoor de stand in balans bleef. Weer moest een tiebreak de beslissing brengen. Mahut en Roger-Vasselin trokken aan het langste eind. In de laatste set bleven de twee duo’s aan elkaar gewaagd. Elke break werd gevolgd door een rebreak. Totdat Cabal op 5-3 mocht serveren voor toernooiwinst.

Voor de 33-jarige Cabal en de 32-jarige Farah, allebei vijfde op de ATP-dubbelranking, is het de eerste grandslamwinst. Vorig jaar werden ze wel al runner-up op het Australian Open. In 2011 greep Cabal met de Argentijn Eduardo Schwank ook al eens net naast de zege op Roland-Garros.