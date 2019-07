Indrukwekkende Thomas De Gendt pakt tweede Belgische ritzege in de Tour

Na een indrukwekkende solo heeft Thomas De Gendt (Lotto Soudal) de achtste etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Julian Alaphilippe verovert de gele trui.

Etappe acht en alweer kreeg het peloton een loodzware etappe voorgeschoteld. Thomas De Gendt kleurde de dag door de vroege vlucht in gang te zetten. De renner van Soudal-Lotto bleef samen met de Italiaan De Marchi het langst in de frontlijn en leek te moeten buigen voor Julian Alaphilippe. Maar De Gendt plooide niet en hield aan de finish een handvol seconden over op de eerste achtervolgers. De 32-jarige De Gendt schreef nog maar eens op zijn eentje een hoofdstuk wielergeschiedenis..

Na een saaie etappe voor spurters was het vandaag weer aan de lichtgewichten met ballen. Etappe 8 bracht de renners van Macon naar Saint-Etienne via het westelijk deel van het Centraal Massief. Dat betekende: smalle wegen met vele korte en nijdige beklimmingen. Vier hellingen van tweede categorie en twee beklimmingen van derde categorie waren samen goed voor 3700 hoogtemeters, het equivalent van een zwaar uitgevallen versie van Luik-Bastenaken-Luik.

Welgeteld negenhonderd meter van de tweehonderd kilometer waren afgelegd of Thomas De Gendt, wie anders, had alweer het hazenpad gekozen. Helaas voor de avonturier van Soudal-Lotto kreeg hij slechts drie vluchtgezellen mee: Niki Terpstra, Ben King en in laatste instantie ook nog Alessandro De Marchi. Wel drie gepatenteerde en ervaren hardrijders maar om op dit parcours een kans te maken, was een grotere kopgroep nodig geweest. De voorspelde oorlog voor een plaats in de kopgroep kwam er niet. We houden het op te veel respect voor de lastigheid van het parcours.

Het peloton liet de vluchters ook niet begaan. BORA hansgrohe voor Sagan en Sunweb in dienst van Matthews hielden het tempo strak en zorgden ervoor dat de voorsprong nooit verder opliep dan vijf minuten. Ook Deceuninck - Quick Step had belang bij een gecontroleerde vlucht. Julian Alaphilippe stond in het algemeen klassement op slechts zes seconden van gele trui Ciccone. Met bonificaties op de top van de laatste helling (acht, vijf en twee seconden) en aan de finish in Saint-Etienne (tien, zes en vier seconden) was de kans reëel dat Alaphilippe vanavond netjes terug in het geel stond. En dat aan de vooravond van Quatorze Juillet, gans Frankrijk droomde ervan om hun nieuwe chouchou op de Franse nationale feestdag in het geel te zien.

De Gendt pakte zoveel als mogelijk punten om de bergtrui. Op de Côte de la Croix de Part trok de Oost-Vlaming het tempo zodanig op dat King en Terpstra de rol moesten lossen. In het peloton werden de spurters één voor één overboord gegooid maar de tijdslimiet halen zou niet meteen een probleem vormen voor Groenewegen en co. Wel verrassend: ook Dylan Teuns kende een mindere dag en verzeilde in de bus en tuimelde bijgevolg uit de top tien van het algemeen klassement. In de Tour betaal je elke mindere dag cash, die les heeft nu ook Dylan Teuns geleerd.

De Marchi miste in één van de technische afdalingen een bocht zonder al te veel erg. De Gendt wachtte wijselijk zijn Italiaanse kompaan op want meer dan vijftig kilometer op zijn eentje, daar had zelfs de Semmerzakenaar geen zin in.

Astana ment peloton

In het peloton was het Astana dat het tempo opschroefde. Mikten de Kazakken op Lutsenko voor de ritzege? Sagan kreeg het alleszins lastig en moest achteraan het uitdunnende peloton meermaals een gaatje laten. Waarmee duidelijk werd dat deze etappe lastiger was dan velen op voorhand hadden ingeschat.

In het peloton stond de poort duidelijk achteraan open. Wout van Aert leverde een inspanning door Steven Kruijswijk terug naar de hoofdmacht te loodsen en bekocht dat meteen: exit Van Aert. Geen schande, dit was een etappe voor lichtgewichten. Ook EF Education rook winstkansen met Michael Woods en besloot Astana een handje toe te steken. De kloof van het leidende duo zakte dan ook in geen tijd tot onder de twee minuten.

De stroomstoten in het peloton zorgden ervoor dat de twee leiders bij het opdraaien van de laatste beklimming - de steile Côte de la Jaillère - binnen handbereik kwamen. Maar een valpartij in de afdaling naar de voet met Woods en Geraint Thomas zorgde plots voor sensatie in het peloton. Er werd niet gewacht op de titelverdediger maar de Ineos-ploegmaten leverden voortreffelijk werk en brachten de kopman weer naar wat overbleef van de kopgroep.

Wie dacht dat De Gendt zijn laatste pijl reeds had verschoten, vergiste zich. De Semmerzakenaar reed in de eerste meters van de laatste helling zomaar weg van De Marchi. Ook in het peloton kwam de verwachte versnelling van Julian Alaphilippe. De Fransman pakte op de top van de laatste helling vijf boniseconden en kwam zo tot op één seconde van Ciccone.

Maar wat met De Gendt? De Semmerzakenaar plooide niet en weerstond de terugkeer van het duo Pinot-Alaphilippe. Pinot spurtte naar de tweede plaats, Alaphilippe pakte met zijn derde plaats zijn gele trui terug.

Morgen wacht de renners een tweede etappe doorheen het Centraal Massief. Iets minder lastig dan vandaag maar voldoende zwaar om de spurters overboord te gooien. De finale is lastig en vooral technisch, aankomen doen ze in Brioude, de geboortestad van Romain Bardet.