Originele beelden maanlanding gekocht voor 217 dollar, nu geschatte waarde van 1 tot 2 miljoen dollar

Gary George, ooit een stagiair bij NASA, betaalde 217 dollar voor 1.150 videotapes waar onder meer de originele beelden van de maanlanding van 1969 tussenzitten. 43 jaar later, op de 50ste verjaardag van de landing, worden ze geveild bij Sotheby’s in New York. Hun geschatte waarde: 1 tot 2 miljoen dollar.

Op 20 juli vindt bij Sotheby’s de Space Exploration veiling plaats. Daarbij zullen de originele tapes van de maanlanding en een hard drive met de gedigitaliseerde beelden geveild worden. Het openingsbod is 700.000 dollar, maar de geschatte waarde ligt tussen de 1 en 2 miljoen dollar.

Koopje

43 jaar geleden werden de beelden verkocht voor zo’n 217 dollar (193 euro). Een koopje moet Gary George gedacht hebben. Hij was student aan de Lamar University in Beaumont, Texas, en werkte vanaf 1973 als stagiair bij NASA. Geregeld ging hij met zijn collega’s naar veilingen. In 1976 kocht hij dan ook niets vermoedend de originele beelden, samen met nog ongeveer 1.150 andere videotapes.

De meeste van de tapes verkocht hij aan tv-stations of gaf hij aan zijn universiteit, maar zijn vader zei hem drie tapes toch te houden. De tapes zaten in zwart met rode dozen en op de etiketten stond ‘APOLLO 11 EVA / July 20, 1969 REEL 1 (-3)’.

40ste verjaardag

33 jaar lang hield hij de beelden bij zonder er naar te kijken tot NASA in 2008, voor de 40ste verjaardag van de maanlanding, op zoek ging naar de originele Apollo 11 tapes. George kwam dit te weten door een vriend die voor NASA werkte. Pas toen heeft hij de beelden bekeken en kwam hij erachter dat hij de originele beelden - die nog in uitstekende staat verkeerden, met excellente video- en audiokwaliteit - van de maanlanding in zijn bezit had.