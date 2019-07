Van der Breggen klopt Van Vleuten die op weg is naar eindwinst in Giro Rosa

De Nederlandse wereldkampioene Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) heeft de negende en voorlaatste etappe van de Giro Rosa gewonnen. Ze klopte bergop haar landgenote Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott), die aan de vooravond van de vlakke slotrit wel zeker lijkt van eindwinst.

Aan het eind van de 125 kilometer tussen Gemona en Chiusaforte lag de Malga Montasio te wachten, de lange slotklim van eerste categorie. Een vroege vlucht van zeven rensters, met daarbij de Belgische Kelly Van den Steen, kleurde de vlakke aanloop daarnaartoe, maar werd in het voorgeborchte van de klim bij het nekvel gegrepen.

Leidster Annemiek van Vleuten en wereldkampioene Anna van der Breggen bleken in het steile haarspeldbochtengedeelte van de slotklim de sterkste klimmers van het pak. In de laatste vijf kilometer liet Van Vleuten ook haar landgenote achter, al kon die de achterstand beperken tot enkele seconden om finaal in de iets minder steile slotkilometer toch nog op en over de roze trui te gaan. Ashleigh Moolman finishte als derde.

Van Vleuten heeft nog altijd om en bij de vier minuten voorsprong op Van der Breggen in het klassement. Ze moet zondag enkel nog pech, valpartijen en waaiers zien te vermijden tijdens de vlakke slotrit van 120 kilometer tussen San Vito al Tagliamento en Udine om haar tweede eindzege op rij veilig te stellen in de belangrijkste rittenkoers voor vrouwen. (belga)