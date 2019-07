Valtteri Bottas snoept polepositie af van Lewis Hamilton

Valtteri Bottas heeft op het circuit van Silverstone de polepositie voor de GP van Groot-Brittannië veroverd. De Fin snoepte met een handvol duizendsten de pole af van thuisrijder en teamgenoot Lewis Hamilton.

Tijdens het eerste deel van de kwalificatie reed Lewis Hamilton de snelste tijd. De Brit was echter slechts twintig duizendsten van een seconde sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari. Ook Max Verstappen en Valtteri Bottas volgden op slechts twee tienden.

?? New track record ??@LewisHamilton sets the quickest time in Q1 so far...



His 1:25.513s lap is just two hundredths fastest than Leclerc



TOP 5 (3 mins to go)

HAM

LEC

VER

BOT

VET#BritishGP ???? #F1 pic.twitter.com/WpGvlxeuuk — Formula 1 (@F1) July 13, 2019

Voor het Williams F1 team was het opnieuw huilen met de pet op. George Russel en Robert Kubica eindigden opnieuw op de laatste twee plaatsen en dat op ruime afstand van de wagens voor hen.

?? Q2 GREEN LIGHT ??



Lewis isn't hanging about - he's out on track first with team mate Valtteri Bottas #BritishGP ???? #F1 pic.twitter.com/IqZFM4JEWD — Formula 1 (@F1) July 13, 2019

Tijdens Q2 moest Sebastian Vettel aan het einde nog voluit gaan om door te kunnen stoten naar Q3. De Duitser reed op de zachte band naar de vijfde tijd, op bijna een halve seconde van teamgenoot Charles Leclerc.

Leclerc liet op de zachte band een nieuw ronderecord noteren. Daarmee was Leclerc iets meer dan een tiende sneller dan Valtteri Bottas en bijna drie tienden sneller dan Lewis Hamilton. Beide Mercedes-rijders zetten hun snelste tijd echter neer op de 'tragere' medium band.

Een opmerkelijke strategisch andere keuze bij Mercedes en Ferrari, waarbij de rijders de race respectievelijk op de medium en zachte band zullen aanvatten. Grote vraag was echter wie tijdens het laatste kwalificatiegdeelte de strijd om de polepositie zou winnen.

Tijdens de eerste snelle run in Q3 maakte Hamilton een foutje waardoor hij tevreden moest zijn met een voorlopig tweede tijd, achter teamgenoot Valtteri Bottas die het ronderecord nog wat aanscherpte. Verstappen reed de derde tijd terwijl Ferrari teleurstelde met een vierde tijd voor Leclerc en een zesde tijd voor Vettel.

First hot lap done and it's Bottas who leads!



Meanwhile, his team mate Hamilton has a wobble at Brooklands ??#BritishGP ???? #F1 pic.twitter.com/mofezI0UbY — Formula 1 (@F1) July 13, 2019

Aan het einde van Q3 kregen we een spannende ontknoping. Bottas claimde uiteindelijk de polepositie, Hamilton was slechts 0,006 sec. trager dan Hamilton. Charles Leclerc volgde in de Ferrari op eveneens slechts 0,079 sec. van Bottas.

Max Verstappen kwalificeerde zich als vierde, voor teamgenoot Pierre Gasly en een teleurstellende Sebastian Vettel op de zesde plaats. Met Bottas en Hamilton op de eerste startrij belooft het morgen echter een uitermate spannende start van de Britse GP te worden.

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:25.750s 1:25.672s 1:25.093s

2 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.513s 1:25.840s 1:25.099s

3 Charles Leclerc Ferrari 1:25.533s 1:25.546s 1:25.172s

4 Max Verstappen Red Bull 1:25.700s 1:25.848s 1:25.276s

5 Pierre Gasly Red Bull 1:26.273s 1:26.038s 1:25.590s

6 Sebastian Vettel Ferrari 1:25.898s 1:26.023s 1:25.787s

7 Daniel Ricciardo Renault 1:26.428s 1:26.283s 1:26.182s

8 Lando Norris McLaren 1:26.079s 1:26.385s 1:26.224s

9 Alexander Albon Toro Rosso 1:26.482s 1:26.403s 1:26.345s

10 Nico Hülkenberg Renault 1:26.568s 1:26.397s 1:26.386s

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:26.449s 1:26.519s

12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:26.558s 1:26.546s

13 Carlos Sainz McLaren 1:26.203s 1:26.578s

14 Romain Grosjean Haas 1:26.347s 1:26.757s

15 Sergio Pérez Racing Point 1:26.649s 1:26.928s

16 Kevin Magnussen Haas 1:26.662s

17 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:26.721s

18 Lance Stroll Racing Point 1:26.762s

19 George Russell Williams 1:27.789s

20 Robert Kubica Williams 1:28.257s

