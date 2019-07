Met deze regel wil Beerschot KV Mechelen een hak zetten

Dat het bondsreglement een kluwen is, bewijst de juridische strategie waarmee Beerschot alsnog hoopt in eerste klasse te mogen spelen.

Wie speelt dit seizoen in 1A? Amper twee weken voor de competitiestart kennen we het antwoord nog steeds niet. Het BAS besliste deze week dat dat KV Mechelen wordt, maar voetbalclub Beerschot trok naar een Brusselse rechtbank met een eenzijdig verzoekschrift om die beslissing ongedaan te maken.

Beerschot doet daarvoor beroep op Artikel 2008B van het reglement, waarin staat dat bij degradatie als sanctie voor competitievervalsing de degradatie effectief moet plaatsvinden. Indien dat niet mogelijk is, moet de club in kwestie een seizoen inactief blijven of deelnemen aan een kampioenschap voor reserven.

Artikel 2008B van het reglement beschrijft wat er moet gedaan worden met clubs die zich schuldig maken of op enige wijze deelnemen aan een daad van of poging tot competitievervalsing, clubs die zo’n daad niet verhinderen en clubs die de bond hiervan niet inlichten. Een van de benoemde straffen in zo’n geval is degradatie, die aanvankelijk aan KV Mechelen werd opgelegd. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) besliste eerder deze week dat dat echter zowel voor KV Mechelen als Waasland-Beveren onmogelijk is, waardoor beide ploegen dit seizoen toch in 1A mogen spelen.

Provinciaal reservenkampioenschap?

Het nieuws werd bevestigd door de Pro League en de Belgische voetbalbond, maar de Brusselse rechtbank van eerste aanleg besliste gisteren anders daarover. Beerschot diende bij het gerecht een eenzijdig verzoekschrift bij hoogdringendheid in en steunt daarvoor op wat er in punt 213 van Artikel 2008B wordt gezegd:

De degradatie moet in elk geval effectief plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, moet, in plaats van de degradatie, beslist worden dat deze club gedurende één seizoen inactief moet blijven met haar eerste ploeg(en) ofwel moet deelnemen aan een kampioenschap van reserven op provinciaal vlak.

‘Zwakker dan zwak’

Of Beerschot met deze regel nog de promotie naar 1A kan afdwingen, is zeer onzeker. De advocaat van KV Mechelen reageerde intussen ook op de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg. ‘Dit is nog zwakker dan zwak. De rechtbank van eerste aanleg is niet bevoegd. De geopperde sancties werden door het BAS niet gevorderd tegen KV Mechelen en kunnen niet uitgevoerd worden’, luidt het.

Ook de Pro League reageerde zaterdagochtend op de beslissing van de Brusselse rechtbank. ‘De Pro League nam kennis van de beschikking van het kortgeding, uitgesproken ten gevolge van het eenzijdig verzoekschrift ingediend door Beerschot VA’, valt te lezen in een persbericht. ‘De Raad van Bestuur en het management van de Pro League bestuderen de te nemen maatregelen die de goede organisatie van haar competities verzekeren. In de loop van de komende week volgt verdere communicatie. Tot dan zal de Pro League zich van elke commentaar op het dossier onthouden.’

KBVB bestudeert beslissing

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaat de beslissing van de Brusselse rechtbank om de samenstelling van de profcompetities 1A en 1B voorlopig op te schorten, uitvoerig bestuderen alvorens een standpunt in te nemen. Dat heeft woordvoerder Pierre Cornez zaterdag gezegd.

Samen met de Pro League zal de KBVB bekijken welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de competities op een normale manier georganiseerd kunnen worden. De bond zal daar wellicht volgende week meer over communiceren. ‘Nu kunnen we daar nog niets zinnigs over zeggen. De beslissing viel pas vrijdagavond laat en moet nog bestudeerd worden’, aldus Cornez.

Er moet binnen de twee weken een volledige uitspraak van het BAS komen in het dossier. Anders kan het begin van de competitie, die normaal over twee weken van start gaat, mogelijk uitgesteld worden.