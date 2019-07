Epstein zou hebben geprobeerd getuigen om te kopen

De Amerikaanse multimiljardair Jeffrey Epstein, die wordt beschuldigd van samenzwering en sekshandel met minderjarigen, zou hebben geprobeerd om twee potentiële getuigen om te kopen. Dat hebben de openbare aanklagers bekendgemaakt.

Epstein werd vorige zaterdag in New Jersey gearresteerd toen hij met zijn privejet aankwam vanuit Parijs. Er zijn nieuwe aantijgingen van sekshandel met minderjarigen tegen hem. Het openbaar ministerie in New York legde de investeringsbankier maandag negen nieuwe feiten ten laste. Het beschuldigt hem ervan tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt.

In de aanklacht staat dat de 66-jarige tussen 2002 en 2005 in New York en Florida een illegaal netwerk voor vrouwenhandel heeft uitgebouwd. Sommige meisjes waren niet ouder dan 14 jaar en werden gelokt met massa’s geld. Ze werden aangezet om op hun beurt andere meisjes aan te brengen.

Ontslag Acosta

Het is niet de eerste zaak tegen de ondernemer. In november berichtte de krant Miami Herald over een geheime deal die Alexander Acosta in 2008 als openbaar aanklager in Florida sloot met Epstein. Volgens de krant zou Epstein bekentenissen hebben afgelegd over twee aanklachten voor prostitutie, waardoor hij een federale rechtszaak kon vermijden en slechts 13 maanden cel kreeg. Acosta nam vrijdag ontslag als minister van Werk in de regering-Trump omdat de zaak-Epstein ‘het werk van de regering begon te overschaduwen’.

Nu maken de aanklagers bekend dat Epstein net na die onthullingen van de Miami Herald twee getuigen geld zou hebben gegeven om te voorkomen dat ze tegen hem getuigen. Op 28 november 2018 schreef hij 100.000 dollar over naar een getuige en op 3 december 2018 350.000 aan de andere getuige, een medesamenzweerder en voormalig personeelslid.

In een politierapport van 19 juli 2006 getuigt een van de slachtoffers van Epstein ook hoe ze ‘persoonlijk gecontacteerd werd door een bron dicht bij Epstein’ die haar verzekerde dat ze geld zou krijgen ‘om niet mee te werken met het gerecht’. Ze werd ook bedreigd: ‘zij die hem helpen zullen beloond worden, zij die hem beschadigen zullen aangepakt worden’.

Borgsom

De aanklagers maken die feiten nu bekend om te voorkomen dat Epstein vrij zou komen op borgtocht. Epsteins advocaten hebben namelijk zo’n aanvraag ingediend. Maar de vrees is dat hij zijn rijkdom – de man is volgens de aanklagers meer dan 500 miljoen dollar waard en verdient 10 miljoen dollar per jaar – zal gebruiken om getuigen te beïnvloeden. De borgsom zou dan op zijn minst ‘honderden miljoenen dollars’ moeten bedragen.