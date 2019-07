Problemen met bagageband op Brussel Airport opgelost

Op de luchthaven van Zaventem was er zaterdagochtend veel hinder door problemen met de bagageband. Iets na een uur 's middags was het euvel verholpen en de check-in volledig heropgestart.

Het probleem dook in de loop van de ochtend op, ergens tussen 7 en 9 uur, zegt een woordvoerster van Brussels Airport. 'Het ging om een computerprobleem bij de check-in, in het systeem van de bagagebanden. Door een storing kon het systeem niet op de labels aflezen waar de bagage naartoe gestuurd moest worden.' Gevolg was dat alles veel trager ging en de valiezen zich op een bepaald moment opstapelden voor de check-in.

42.000 vertrekkers

Vandaag, zaterdag, is een drukke dag op de luchthaven. In totaal worden er 78.000 passagiers verwacht, waarvan 42.000 vertrekkende passagiers. Rond 13 uur kwam dan ook het verlossende nieuws dat het probleem was opgelost en de check-in volledig kon herstarten. De wachtrijen en vertragingen zullen wel nog even aanhouden. Om problemen te vermijden verplaatst TUI een aantal vluchten van Zaventem naar de regionale luchthavens, zoals Charleroi of Oostende.

'Op tijd komen blijft natuurlijk altijd aangewezen', klinkt het bij Brussels Airport. 'Best twee uur vooraf als u binnen de Schengenzone vliegt, drie uur voor non-Schengenvluchten.'

'Mochten er passagiers zijn die toch niet al hun bagage hebben meegekregen, dan zullen we er samen met de luchtvaartmaatschappijen voor zorgen dat die zo snel mogelijk bij de reizigers geraakt', zegt de woordvoerster nog.

Ook eind vorige maand waren er al problemen met de bagagebanden waardoor er veel bagage achterbleef op de luchthaven. Dat was toen een mechanisch probleem.