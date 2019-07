Het Vlaams Parlement heeft in een extra plenaire zitting de benoeming van Wilfried Vandaele (N-VA) als tijdelijke voorzitter bekrachtigd.

Bij aanvang van de zitting was er een klein protest van de parlementsleden van PVDA. Zij hielden een pamflet met daarop 'niet in onze naam' omhoog terwijl Filip Dewinter van Vlaams Belang aan het woord was. Dewinter moest als eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement de plenaire vergadering beginnen.

Maar de aanstelling van Vandaele was meteen in kannen en kruiken. Er was geen andere kandidaat, dus was een stemming niet aan de orde. De nieuwe tijdelijke voorzitter nam daarop het woord.

'Collega's, ik neem met gemengde gevoelens plaats in deze stoel', begon hij, daarmee verwijzend naar het ontslag van zijn partijgenoot Kris Van Dijck. 'Maar het is zeker een eer om uw voorzitter te mogen zijn.'

Vandaele bedankte zijn partij voor het vertrouwen, maar ook de collega's van andere partijen die hem hebben aangemoedigd om de rol op te nemen. 'Het bevestigt dat er in de politiek wel degelijk banden kunnen gesmeed worden over de grenzen van kleuren en ideologieën heen. Dat is trouwens de sterkte van het parlement: dat wij, al zijn onze visies verschillend, wij toch telkens weer of toch doorgaans een gedragen oplossing kunnen vinden.'

Hij kwam ook terug op het ontslag van zijn voorganger. 'De voorbij dagen waren bijzonder slopend en tonen aan hoe kwetsbaar wij allemaal zijn.'

Daarna volgde een pleidooi voor samenwerking. 'Ik ben als parlementslid wel eens scherp uit de hoek gekomen, maar ik besef dat een voorzitter een ander rol heeft: die van bruggenbouwer.'

Ontslag van Herman De Croo

Vandaele mocht meteen meer doen dan een speech geven. De Open VLD-fractievoorzitter Bart Somers vroeg meteen om het ontslag van Herman De Croo op de agenda te zetten. De 81-jarige liberaal had zijn zitje in het parlement na de verkiezingen van mei toch opgenomen als 'democratische geste' om te voorkomen dat Filip Dewinter toen tijdelijk voorzitter werd. 'Om te vermijden dat de 123 andere Vlaams Parlementsleden de eed moeten afleggen in zijn handen, keer ik nog heel even terug.'

Freya Saeys legde meteen de eed af als opvolgster.