Nieuwe zoektocht moet mysterie rond Nederlandse oorlogsduikboot ophelderen

De laatste vermiste Nederlandse onderzeeboot uit de Tweede Wereldoorlog houdt nabestaanden tot op de dag van vandaag bezig. Een expeditieteam speurt nu opnieuw de Noordzee af in een poging het zestig meter lange wrak te lokaliseren, meldt de Nederlandse krant ‘Trouw’.

De Nederlandse Hr. Ms. O-13 voer in de nacht van 12 juni 1940 vanuit het Schotse Dundee richting Noorwegen om Duitse oorlogsschepen te onderscheppen. Op 20 juni werd de onderzeeër terug verwacht, maar hij bleek verdwenen. Enkele dagen later, op 25 juni, werd het schip officieel als vermist opgegeven. Daarna werd nooit meer iets van de bemanning vernomen. Aan boord waren 34 bemanningsleden, onder wie drie Britten.

Een theorie was dat de onderzeeër per vergissing werd geramd door een Poolse duikboot, maar daar was (tot nu toe?) te weinig bewijs voor.

De zoektocht is onderdeel van een opruimexpeditie van de Stichting Duik de Noordzee Schoon. Op meer dan twintig locaties tussen Engeland en Noorwegen wordt voor het eerst gedoken. Zondagmiddag komt het expeditieteam weer aan in Scheveningen.

Van de zeven Nederlandse onderzeeboten die zonken tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er zes teruggevonden. Jan Spoelstra, voorzitter van de Stichting Nabestaanden Onderzeeboten, is opgetogen over de nieuwe zoektocht. Hij heeft het tot zijn missie gemaakt de laatste Nederlandse onderzeeboot te vinden. ‘Nabestaanden willen hun vader of grootvader een laatste eer bewijzen’, zegt hij in Trouw.

In 2013 werd er al eens plechtigheid gehouden in het Marsdiep, tussen Den Helder en Texel, bijgewoond door ruim tweehonderd nabestaanden vanop een marinefregat.

Archiefbeelden van de O-13 die vertrekt uit Willemstad, Curaçao op 31 juli 1939: