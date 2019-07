Ouders van Théo Hayez keren terug naar België

Vinciane Delforge en Laurent Hayez, de ouders van de in Australië vermiste Belgische rugzaktoerist Théo Hayez, keren zaterdag terug naar België. Dat heeft de vader van de vermiste jongen zelf bevestigd in de Australische media. In augustus al wil de vader terugkeren naar Australië.

Laurent Hayez had zijn jongste zoon Lucas bij zijn vertrek beloofd dat hij Théo mee naar België zou brengen. Maar de 18-jarige backpacker die verdween na een avondje stappen in Byron Bay, een populaire badplaats aan de oostkust van Australië, is nog altijd niet gevonden.

‘We moeten nu tijd doorbrengen met Théo’s kleine broer, die ons al die tijd heeft moeten missen’, zei vader Laurent Hayez in de Australische media. Vandaag, zaterdag, stappen Théo’s ouders op een vlucht richting Europa. Maar voor vader Hayez is dit niet het einde van de zoektocht. ‘Begin augustus keer ik terug om verder te zoeken. Ik moet hem vinden.’

Théo werd het laatst gezien in de nacht van 31 mei op 1 juni. Zijn ouders en speurders van de Belgische federale politie trokken naar Byron Bay om mee te zoeken. Ook de lokale bevolking in de populaire badstad leeft enorm mee. Voor komende zondag wordt op sociale media opgeroepen tot een nieuwe grote zoekactie.