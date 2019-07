Bijna witte rook voor Brusselse regering

De onderhandelaars voor de Brusselse regering hebben vrijdag de eerste lezing van het regeerakkoord afgerond. Als tijdens het weekend en maandag de laatste knopen worden ontward, kan de regering woensdag al de eed afleggen.

Even leek het erop dat de onderhandelaars van PS, Ecolo, Défi, One Brussels (SP.A in Brussel, red.), Groen en Open VLD vrijdag al tot het einde zouden onderhandelen. Kort na 16 uur staakten ze echter de werkzaamheden, meldt Bruzz. Maar die staan wel al heel ver.

‘De eerste lezing is afgerond’, verklaarde PS-kopstuk Laurette Onkelinx. ‘Maar er blijven nog knelpunten over.’ Ook Zakia Khattabi, die voor Ecolo onderhandelt, klonk optimistisch. ‘Er is niet zoveel meer te doen, maar wat overblijft is belangrijk’. Khattabi benadrukte ook dat de gesprekken in een aangename sfeer verlopen.

Weekendje ‘bilaterales’

De knelpunten – het zou onder meer over fiscaliteit gaan – moeten tijdens het weekend worden weggewerkt via bilaterale gesprekken. Ook wie welke portefeuilles krijgt, zal worden besproken. Rudi Vervoort (PS) zal in elk geval minister-president blijven. En aan Vlaamse zijde lijkt de personeelskeuze ook al gemaakt: Elke Van den Brandt voor Groen, Sven Gatz voor Open VLD en Pascal Smet voor SP.A (One Brussels).

Maandag zouden de onderhandelaars dan in voltallig overleg tot de finish kunnen gaan en alles op papier zetten. Volgens de Franstalige krant Le Soir zou de nieuwe regering dan al woensdag de eed kunnen afleggen.

Le Soir bespreekt ook al een aantal krijtlijnen van het akkoord. De plaats voor de auto wordt ingeperkt door bijna overal de zone 30 in te voeren. Vanaf 2030 zijn diesels niet langer welkom en er komt een nieuwe metrolijn. Maar ook de wachtlijsten voor sociale woningen worden aangepakt. De onderhandelaars preciseren wel dat ‘de budgettaire context de omvang van alle politieke beloftes zal bepalen’.

Geen MR

Wat ook vaststaat, is dat MR aan de zijlijn blijft. De Franstalige liberalen wilden opnieuw inbreken in de Brusselse formatie nu ze in Wallonië een uitnodiging van formateur Elio Di Rupo (PS) hebben gekregen. Maar zowel Onkelinx als Khattabi houden de deur dicht.