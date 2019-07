Uitmuntende Roger Federer dwingt Rafael Nadal op de knieën en staat in twaalfde Wimbledon-finale

Roger Federer (ATP 3) speelt zondag voor de twaalfde keer voor de eindzege op Wimbledon. De Zwitser was in een beklijvende halve finale op het Londense gras in vier sets te sterk voor aartsrivaal Rafael Nadal (ATP 2): 7-6 (3), 1-6, 6-3 en 6-4. De bijna 38-jarige Federer speelt in de finale tegen nummer één van de wereld en titelverdediger Novak Djokovic.

Het was de eerste keer sinds 2008 dat beide tennistoppers nog eens tegenover elkaar stonden op Wimbledon. Toen won Nadal een legendarische finale met 9-7 in de vijfde set.

In de eerste set van deze halve finale gaven de Spanjaard en zijn Zwitserse rivaal elkaar geen duimbreedte toe. Er kwam een tiebreak aan te pas, waarin recordman Federer de overhand nam en de eerste veldslag won met 7-6.

In set twee stokte de motor van de Zwitserse nummer twee van de wereld. Nadal ging snel door de opslag van Federer en stoomde naar 6-1 setwinst. De achtvoudige winnaar van Wimbledon was echter niet uit zijn lood geslagen. Hij kwam 4-1 voor, de Spanjaard weerde zich, maar moest zich uiteindelijk met 6-3 gewonnen geven.

One step closer to a 31st Grand Slam final...@RogerFederer takes the lead after winning the third set 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/GPRlmcx1sM — Wimbledon (@Wimbledon) 12 juli 2019

Nagenoeg hetzelfde verhaal in de vierde set. Federer bleef ijzig kalm, ook in de lange rally’s. Hij frustreerde Nadal keer op keer door de Spanjaard te kloppen in datgene waar hij zo goed in is: de fysiek zware punten winnen. Federer pakte de ballen vaak heel snel, waarna Nadal meestal geen antwoord had.

The level of tennis being played by @rogerfederer and @RafaelNadal at #Wimblendon right now 🤯 — Kobe Bryant (@kobebryant) 12 juli 2019

De Zwitser dwong bij 5-3 al enkele matchballen af, maar zijn rivaal werkte die op sublieme wijze weg.

Warrior.



We knew it before, but @RafaelNadal doesn't go down without a fight - see you in 2020...#Wimbledon pic.twitter.com/ink0xAPycR — Wimbledon (@Wimbledon) 12 juli 2019

Maar op zijn eigen opslag maakte Federer het, met wat moeite, af: 6-4.

Twaalfde finale

Federer won het derde Grand Slam van het seizoen in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017. In 2008, 2014 en 2015 was hij runner-up. Voor een negende titel gaat hij zondag het gras van de All England Club op voor een duel met ‘s werelds nummer een Novak Djkokovic. De 32-jarige Serviër, die zijn titel verdedigt, rekende eerder op de dag in 2 uur en 48 minuten in vier sets af met de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-22): 6-2, 4-6, 6-3 en 6-2.

Op het palmares van Federer prijken al 102 ATP-titels, met daarbij twintig Grand Slams. Djokovic won 74 toernooien, waarvan vijftien Grand Slams. Wimbledon bracht hij vier keer op zijn naam: in 2011, 2014, 2015 en 2018.

In de onderlinge duels tussen Federer en Djokovic leidt de Serviër met 25-22, en op gras met 2-1. Op Wimbledon verloor hij in 2012 in de halve finales van Federer, maar versloeg hij de Zwitser in 2014 en 2015 in de finale. Djokovic won ook de jongste drie duels. Het is van eind 2015 geleden dat Federer Djokovic kon verslaan.